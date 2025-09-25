«Мало заплатил»: раскрыта причина убийства директора парка аттракционов на Урале

Возможной причиной убийства директора красноуфимского парка аттракционов Евгения Яшина стал денежный вопрос, пишет E1.RU.

Его тело в луже крови рядом с батутом нашли утром 22 сентября. Нападавшим оказался 62-летний житель деревни Верхний Баяк Фаиль Сираев. Он набросился на 70-летнего предпринимателя со спины и нанес ему серию ударов ножом.

Как рассказал собеседник издания, у бизнесмена была антикварная лавка неподалеку. Злоумышленник принес ему раритетную вещь, но его не устроила цена.

«Яшин слишком мало ему заплатил. Мужик разозлился и накинулся на него с ножиком», — уточнил источник.

Сираева отправили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.