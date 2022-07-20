Малков заявил, что платные места не решили проблему стихийных парковок в Рязани

Платные места не решили проблему со стихийными парковками в Рязани. Об этом 20 июля, во время заседания регионального правительства заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Малков попросил мэра областного центре Елену Сорокину рассказать о платных парковках. Политик зачитал вопрос рязанки, прозвучавший во время прямой линии с врио губернатора.

Сорокина рассказала, что платные парковки были призваны решить проблему с местами для стоянки автомобилей. Соглашение с Ростелекомом, оператором платных парковок, заключено в 2016 году. Истекает договор в 2023.

Бюджет Рязани получает 10% от платы за стоянку, также туда идут штрафы. Заработано соответственно 6,5 и 9 миллионов рублей.