Малков: Узбекистан – один из приоритетных партнеров Рязанской области

31 марта в региональном правительстве прошла рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым.

Обсуждались перспективные направления двухстороннего сотрудничества, предложения по развитию торговых связей, бизнес-контактов, вопросы культурного обмена, взаимодействия в сфере туризма. Во встрече участвовали министр экономического развития области Андрей Ворфоломеев, представители Посольства Узбекистана.

Губернатор отметил: «Регион сегодня держит курс на развитие. Один из наших приоритетов – расширение взаимовыгодных контактов, деловых и гуманитарных связей. Свои товары мы сейчас поставляем более чем в 100 стран мира. Серьезно поддерживаем предприятия, ориентированные на экспорт. Очень внимательно относимся к каждому инвестору. У нас предусмотрен целый комплекс преференций, есть площадки с готовой инфраструктурой и еще много всего, что делает ведение бизнеса в Рязанской области комфортным и выгодным делом».

Павел Малков поблагодарил Посла Узбекистана в РФ за внимание к Рязанскому региону, намерения расширять сотрудничество и выразил готовность к этой совместной работе. «Республика Узбекистан – один из приоритетных партнеров Рязанского региона, – сказал Губернатор. – Ваши предприятия традиционно участвуют в Днях международного бизнеса в Рязанской области. Благодаря деловым миссиям рязанского бизнеса в Республику 10 наших компаний заключили и реализуют экспортные контракты. Мы всегда открыты для новых идей, предложений, и готовы к сотрудничеству». Губернатор обратился к Послу с просьбой оказать содействие в организации в Узбекистане официальных встреч рязанской делегации, которая планирует быть в Ташкенте в апреле и принять участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Павел Малков также пригласил Ботиржона Асадова на два крупных форума, которые состоятся в Рязани в августе – Дни международного бизнеса и Форум древних городов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов отметил гостеприимство Рязанской области. «Наши партнерские отношения активно развиваются, они многогранные и основаны на усилиях глав наших государств. Взаимодействуем практически во всех направлениях. Особые перспективы видим в межрегиональном сотрудничестве, которое должно приобрести более качественный характер. Дружеские, доверительные взаимоотношения наших стран являются хорошим дополнением к практическим результатам», – сказал Посол. Он отметил, что на новый уровень вышли культурно-гуманитарные связи, контакты в сфере туризма. Ботиржон Асадов отдельно поблагодарил Павла Малкова за усилия по созданию комфортных условий в регионе для жизни и для реализации предпринимательских инициатив. По его словам, граждане Узбекистана, которые получают в Рязани высшее образование и трудятся на предприятиях области, это высоко ценят. На территории Республики сегодня также создаются максимально благоприятные условия для работы российского бизнеса.Делегация Посольства в рамках работы в Рязанской области побывала в РГУ имени Есенина и посетила АО «Русская кожа», у предприятия налажено многолетнее деловое сотрудничество с Узбекистаном.