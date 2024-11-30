Малков рассказал, ожидается ли дефицит сливочного масла в Рязанской области

В Рязанской области дефицит сливочного масла отсутствует и не прогнозируется. Регион полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией и поставляет ее в другие районы России и за рубеж, сообщил ТАСС на ЭКГ-форуме в Суздале губернатор Павел Малков.

По словам губернатора, регион полностью обеспечивает себя молоком, яйцами и другими продуктами. Более того, поставляет продукцию за рубеж, в том числе в Китай.

«Что касается сливочного масла, наша доля на рынке ЦФО не очень значительная. Рязанская область традиционно специализируется на производстве цельномолочной продукции. Это молоко, кисломолочные продукты, творог. При этом в магазинах ажиотажного спроса на сливочное масло нет. Полки полны, все спокойно», — сказал Павел Малков.

Глава области отметил, что последние три года сельское хозяйство в Рязанской области показывает рекордные урожаи. В этом сезоне урожай зерна в Рязанской области составил 2 млн 700 тыс. тонн и превысил средний показатель за последние годы. Собрали рекордное количество масличных — почти 600 тыс. тонн. Такой результат, по мнению губернатора, удалось достичь, в первую очередь, за счет расширения посевов сои. Область поставила рекорд и по производству куриного яйца — более 1 млрд 300 млн штук.

Как сказал Павел Малков, рост промышленного производства в Рязанской области с начала года составил более 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Индустриальный парк «Рязанский» почти полностью занят резидентами. На территории парка работает завод по производству серверов, скоро будут запущены заводы по выпуску медицинских изделий, электронных приборов, автокомпонентов, стройматериалов, бытовой химии и металлоконструкций. Видим заинтересованность бизнеса и уже запускаем создание нового промышленного парка», — отмечает губернатор.

В октябре несколько крупных производителей сообщили о приостановке производства сливочного масла. По данным Росстата на сентябрь 2024 года, цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала 2024 года.