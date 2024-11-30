Малков рассказал, ожидается ли дефицит сливочного масла в Рязанской области

В Рязанской области дефицит сливочного масла отсутствует и не прогнозируется. Регион полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией и поставляет ее в другие районы России и за рубеж, сообщил ТАСС на ЭКГ-форуме в Суздале губернатор Павел Малков.
По словам губернатора, регион полностью обеспечивает себя молоком, яйцами и другими продуктами. Более того, поставляет продукцию за рубеж, в том числе в Китай.
Глава области отметил, что последние три года сельское хозяйство в Рязанской области показывает рекордные урожаи. В этом сезоне урожай зерна в Рязанской области составил 2 млн 700 тыс. тонн и превысил средний показатель за последние годы. Собрали рекордное количество масличных — почти 600 тыс. тонн. Такой результат, по мнению губернатора, удалось достичь, в первую очередь, за счет расширения посевов сои. Область поставила рекорд и по производству куриного яйца — более 1 млрд 300 млн штук.
Как сказал Павел Малков, рост промышленного производства в Рязанской области с начала года составил более 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В октябре несколько крупных производителей сообщили о приостановке производства сливочного масла. По данным Росстата на сентябрь 2024 года, цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала 2024 года.