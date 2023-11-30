Малков рассказал о важных приоритетах цифровизации

30 ноября губернатор Рязанской области Павел Малков открыл Всероссийский форум «Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее», который проходит в Рязани, в конгресс-отеле «Амакс». Для участия в масштабном событии собрались представители более 40 регионов. На форуме будут обсуждаться цифровые системы городов, внедрение искусственного интеллекта в социальную сферу, в сферу правоохранительных органов и многое другое.

— Я считаю, главное, что любая цифровая система, любой цифровой проект должны приносить непрерывную пользу. Результатом проекта никогда не может быть просто внедрение информационной системы. Каждый проект, каждая система всегда должны быть нацелены на какой-то реальный, конкретный результат для окружающего мира, на что-то, что делает жизнь людей комфортнее, безопаснее, – подчеркнул глава региона.

Павел Малков привел несколько примеров такой работы цифровизации, например, внедрение в видеокамеры искусственного интеллекта, который сможет распознавать опасные ситуации, требующие оперативного вмешательства, и сразу передавать данные в правоохранительные органы. Губернатор также напомнил о Единой цифровой карте жителя региона. По его словам, готовые решения по этому проекту уже есть. Получается очень удобный сервис с заменой многих карт на одну, которая станет единым ключом ко всей цифровой экосистеме города.

Всероссийский форум «Цифровая Россия» будет проходить в течение двух дней.