Малков рассказал о важных приоритетах цифровизации

30 ноября губернатор Рязанской области Павел Малков открыл Всероссийский форум «Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее», который проходит в Рязани, в конгресс-отеле «Амакс». Для участия в масштабном событии собрались представители более 40 регионов. На форуме будут обсуждаться цифровые системы городов, внедрение искусственного интеллекта в социальную сферу, в сферу правоохранительных органов и многое другое.
Павел Малков привел несколько примеров такой работы цифровизации, например, внедрение в видеокамеры искусственного интеллекта, который сможет распознавать опасные ситуации, требующие оперативного вмешательства, и сразу передавать данные в правоохранительные органы. Губернатор также напомнил о Единой цифровой карте жителя региона. По его словам, готовые решения по этому проекту уже есть. Получается очень удобный сервис с заменой многих карт на одну, которая станет единым ключом ко всей цифровой экосистеме города.
Всероссийский форум «Цифровая Россия» будет проходить в течение двух дней.