Среда, 17 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Малков рассказал о приезде Турчака в Рязань

7info
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о визите секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака в реабилитационный центр «Сосновый бор». Пост глава региона опубликовал в телеграм-канале.

Малков напомнил, что реконструированный центр начал работать в 2023 году. Там проходят восстановление вместе с семьями участники СВО. Программы реабилитации составляются индивидуально из более 200 услуг. Здесь же лечатся дети-инвалиды.

В Центре работает филиал фонда «Защитники Отечества» и службы занятости. Любой участник специальной военной операции может получить помощь и поддержку.

Планируется открыть в «Сосновом бору» водолечебницу и крытый манеж для занятий адаптивными видами спорта.

— Вместе со всей страной поддерживаем наших бойцов и готовы делиться лучшими практиками реабилитации с другими регионами, — написал губернатор в телеграм-канале.

Малков рассказал о приезде Турчака в Рязань
Малков рассказал о приезде Турчака в Рязань
Малков рассказал о приезде Турчака в Рязань
Малков рассказал о приезде Турчака в Рязань
Малков рассказал о приезде Турчака в Рязань
- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах