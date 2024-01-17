Малков рассказал о приезде Турчака в Рязань

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о визите секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака в реабилитационный центр «Сосновый бор». Пост глава региона опубликовал в телеграм-канале.

Малков напомнил, что реконструированный центр начал работать в 2023 году. Там проходят восстановление вместе с семьями участники СВО. Программы реабилитации составляются индивидуально из более 200 услуг. Здесь же лечатся дети-инвалиды.

В Центре работает филиал фонда «Защитники Отечества» и службы занятости. Любой участник специальной военной операции может получить помощь и поддержку.

Планируется открыть в «Сосновом бору» водолечебницу и крытый манеж для занятий адаптивными видами спорта.

— Вместе со всей страной поддерживаем наших бойцов и готовы делиться лучшими практиками реабилитации с другими регионами, — написал губернатор в телеграм-канале.