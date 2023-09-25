Малков: Рассчитываем, что Совет Федерации поддержит стратегические проекты Рязанской области

25 сентября проходят Дни Рязанской области в Совете Федерации ФС Российской Федерации. На мероприятиях работает делегация региона во главе с Губернатором Павлом Малковым, сообщает сайт правительства.

В частности, Губернатор Павел Малков, заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова, руководители областных министерств, депутаты Рязанской областной Думы приняли участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. Речь шла о стратегических приоритетах развития экономики Рязанской области и ключевых инфраструктурных проектах, бюджетном планировании. В заседании Комитета принял участие Министр экономического развития России Максим Решетников.

Зампред Правительства области Юлия Швакова рассказала на заседании Комитета о научном, производственном, кадровом потенциале региона, проектах, реализуемых в тесном взаимодействии с Минэкономразвития России, Минпромторгом РФ, Российским экспортным центром, результатах использования бизнесом действующих мер поддержки, развитии МСП, отрасли БАС, Аэрокосмической инновационной долины, инфраструктуры, в том числе транспортной. «В регионе есть проблемное место — это перегруженный мост через реку Оку в Рязани, который соединяет не только части Рязанской области, но является выходом федеральных трасс на Владимир, Нижний Новгород. Ежедневно более 50 тысяч автомобилей проезжает этот участок. Мосту более полувека, остаточный срок его эксплуатации 5–7 лет. Ближайший объезд составляет 100 км», — сказала Юлия Швакова.

Губернатор Павел Малков отметил важность проведения Дней Рязанской области в Совете Федерации РФ. «Рязанская область развивается, опережающими темпами идем по развитию промышленности, сельского хозяйства, инвестициям. По ключевым направлениям у нас рост. Много масштабных проектов, которые мы реализуем, в том числе за счет федеральных мер поддержки. Рассчитываем, что наши предложения найдут отражение в итоговой резолюции Комитета и решениях Совета Федерации», — сказал глава региона.

Павел Малков подчеркнул, что строительство моста-дублера через р. Оку крайне значимый проект: «Неудовлетворительное состояние действующего моста подтверждено всеми экспертизами. Поэтому строительство моста-дублера — это один из наших приоритетов и самый принципиально важный сейчас вопрос».

Кроме того, Павел Малков отметил, что Правительство региона серьезно занимается модернизацией парка техники.

«Планируем в ближайшие годы полностью обновить общественный транспорт. Благодаря федеральной поддержке мы уже закупили 92 крупных автобуса, работающих на экологическом топливе. Более 50 троллейбусов поступили в регион: новые машины и переданные нам Санкт-Петербургом. В Рязани неделю назад перестал выходить на линию последний троллейбус тридцатилетней давности. Здесь еще есть над чем работать. Это направление — тоже один из стратегических приоритетов», — сказал Губернатор, добавив, что регион рассчитывает на поддержку Совета Федерации РФ в вопросах включения Рязанской области в профильные федеральные программы и оказания необходимой поддержки.