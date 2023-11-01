Малков призвал проголосовать за рязанские проекты в финале премии #МЫВМЕСТЕ

Два проекта от Рязанской области вошли в число финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом написал в соцсетях губернатор Павел Малков.

По проекту Володичева Георгия «Студенческая выездная бригада РязГМУ «Вакцина здоровья» студенты проводят выездные приёмы в районах. Ребята учат открыто говорить о проблемах со здоровьем и помогают преодолеть страх перед врачами. «Мечта стать врачом зародилась во мне еще в начальной школе. Я просто не видел себя в иных областях. Со временем эта мечта укоренилась в сознании. Однако, мне кажется, что мало просто мечтать. Нужно ставить перед собой цели и добиваться их», — рассказывает Георгий.

18-летний Денис Севрюков прошёл в финал с проектом «Под покровом Александра Невского». Последние два года активисты следят за территорией храма Александра Невского в селе Новая Пустынь. Ребята косят траву, убираются на могилах служителей церкви и ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтёры не только наводят порядок на территории храма, но и наполняют её жизнью: организовывают мастер-классы по изготовлению лавочек, проводят театрализованные представления. «Территория выглядела не эстетично, нужно было что-то делать. Мы опросили прихожан храма и молодых жителей села. Все они хотят, чтобы при храме появилось комфортное пространство», — отмечает Денис.

Совсем недавно встречался с ребятами, а уже сегодня они в финале борются за главные призы. Проголосовать за рязанских ребят и повысить их шансы на победу можно на сайте https://dobro.ru/vote/wearetogether