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Малков презентовал комиссии Минстроя благоустроенные объекты Рязанской области

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Валерия Мединская

В Рязанской области работали эксперты Минстроя РФ. Комиссия оценивали благоустройство объектов региона, о результатах работы комиссии рассказал губернатор Павел Малков.

В течение двух дней коллеги провели «полевые» разборы реализованных проектов в Касимове, Спас-Клепиках и Рязани. В Касимове они осмотрели сквер на улице Пушкина, Купеческую слободу, ансамбль Соборной площади, Рязанский спуск и «Третий луч» — территория выхода к набережной Оки.

В Спас-Клепиках комиссия проверила сквер на улице Ленина, сквер на улице Есенина. Эксперты побывали в центральной части города в районе улиц Свободы и Просвещения, оценили территорию между скверами на улицах Ленина и Просвещения.

— В Рязани показал гостям Нижний и Верхний городские парки, Лыбедский бульвар, Кремлевский сквер и Рязанскую ВДНХ. Все эти территории — часть маршрута «Рязань пешеходная, — пишет Малков. — Благодарю экспертов за положительную оценку и данные рекомендации. Обязательно учтём их в работе.

Малков презентовал комиссии Минстроя благоустроенные объекты Рязанской области
Малков презентовал комиссии Минстроя благоустроенные объекты Рязанской области
Малков презентовал комиссии Минстроя благоустроенные объекты Рязанской области
Малков презентовал комиссии Минстроя благоустроенные объекты Рязанской области
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