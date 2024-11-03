Малков презентовал комиссии Минстроя благоустроенные объекты Рязанской области

В Рязанской области работали эксперты Минстроя РФ. Комиссия оценивали благоустройство объектов региона, о результатах работы комиссии рассказал губернатор Павел Малков.

В течение двух дней коллеги провели «полевые» разборы реализованных проектов в Касимове, Спас-Клепиках и Рязани. В Касимове они осмотрели сквер на улице Пушкина, Купеческую слободу, ансамбль Соборной площади, Рязанский спуск и «Третий луч» — территория выхода к набережной Оки.

В Спас-Клепиках комиссия проверила сквер на улице Ленина, сквер на улице Есенина. Эксперты побывали в центральной части города в районе улиц Свободы и Просвещения, оценили территорию между скверами на улицах Ленина и Просвещения.