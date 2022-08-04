Малков пообещал начать в этом году капремонт спортшколы в Александро-Невском

Капремонт спортшколы в Александро-Невском начнётся уже в этом году. Об этом сказал врио губернатора Рязанской области Павел Малков после посещения детско-юношеской спортивной школы в р. п. Александро-Невский. Также в ходе рабочей поездки в район он осмотрел ряд объектов социальной инфраструктуры.

Детско-юношеская спортивная школа в поселке Александро-Невский открылась в 2002 году. В секциях по волейболу, лыжным гонкам, футболу, греко-римской борьбе, боксу занимается почти 200 детей. Еще более 100 жителей района посещают военно-патриотический клуб «Родина», открытый на базе учреждения. В текущем году по федеральной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» ДЮСШ получила микроавтобус, благодаря чему у воспитанников появилась возможность выезжать на соревнования.

В настоящее время здание спортшколы нуждается в капитальном ремонте. О такой необходимости рассказали врио губернатора на встрече местные жители. На проведение ремонтных работ согласно проектно-сметной документации, которая уже подготовлена, необходимо около 21,5 млн рублей.

«Решение очевидно — нужно делать капитальный ремонт. Такое поручение я уже дал. Соответствующие средства найдем. Работы начнем уже в этом году. Максимум в первой половине следующего года они должны быть завершены», — сказал Павел Малков.

Кроме того, врио главы региона посетил детский сад № 14 в Александро-Невском районе, построенный в 2010 году. Весной текущего года была введена в эксплуатацию пристройка на 60 мест для детей ясельного возраста. Ее строительство велось по федеральной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На проект направлено более 48,5 млн рублей. По словам главы администрации Александро-Невского района Владимира Оводкова, все 4 ясельные группы уже работают, в целом дошкольное учреждение рассчитано на 155 мест. Также в ближайших планах — строительство жилого микрорайона в непосредственной близости к территории дошкольного учреждения, земля для этого проекта уже выделена.