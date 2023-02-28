Вторник, 28 февраля, 2023
7info

Малков положительно оценил динамику работы Гостехнадзора по цифровизации услуг

На главнуюНовости РязаниВласть
Павел Малков, фото: правительство Рязанской области

На заседании правительства Рязанской области 28 февраля были рассмотрены результаты деятельности главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники в прошлом году.

Губернатор Павел Малков положительно оценил динамику работы Гостехнадзора по цифровизации предоставленных ведомством услуг, сообщил сайт регионального правительства.

По словам начальника управления Александра Сандрыкина, количество государственных услуг, предоставленных гражданам и юридическим лицам, ежегодно растет. В 2022 году их число превысило 30 тысяч. Инженерами-инспекторами Гостехнадзора зарегистрировано 2478 единиц техники, выдано 4186 удостоверений тракториста-машиниста.

Специалисты ведомства также контролируют соблюдение владельцами стационарных и передвижных аттракционов требований законодательства, они проходят ежегодное техническое освидетельствование.

Не соответствующие требованиям аттракционы демонтированы и не эксплуатируются.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации