Малков положительно оценил динамику работы Гостехнадзора по цифровизации услуг

На заседании правительства Рязанской области 28 февраля были рассмотрены результаты деятельности главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники в прошлом году.

Губернатор Павел Малков положительно оценил динамику работы Гостехнадзора по цифровизации предоставленных ведомством услуг, сообщил сайт регионального правительства.

По словам начальника управления Александра Сандрыкина, количество государственных услуг, предоставленных гражданам и юридическим лицам, ежегодно растет. В 2022 году их число превысило 30 тысяч. Инженерами-инспекторами Гостехнадзора зарегистрировано 2478 единиц техники, выдано 4186 удостоверений тракториста-машиниста.

Специалисты ведомства также контролируют соблюдение владельцами стационарных и передвижных аттракционов требований законодательства, они проходят ежегодное техническое освидетельствование.

Не соответствующие требованиям аттракционы демонтированы и не эксплуатируются.