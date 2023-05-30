Малков подписал распоряжение о выделении Скопину 68 миллионов на капремонт водопроводной сети

Вечером 30 мая губернатор Рязанской области Павел Малков подписал распоряжение о выделении Скопину 68 миллионов рублей на модернизацию нескольких участков водопроводной сети. Вопрос о проблемах с водоснабжением Скопина был поднят утром этого же дня на заседании регионального правительства.

На проблему обратил внимание пользователь соцсетей, который рассказал, что местные жители сидят без воды больше месяца. Исполняющая обязанности главы администрации Ирина Ланина рассказала, что воды нет на верхних этажах двух пятиэтажек. Это связано с ветхим участком на водоводе через реку Вёрда.

Увеличение напора воды может привести к аварии — тогда без воды останутся три микрорайона. Чиновница отметила, что проблему планируют решить летом, и заявка на модернизацию водопровода подана на рассмотрение в министерстве ТЭК ЖКХ и области. Глава региона поручил за один день разобраться с документами и назначить исполнителя.