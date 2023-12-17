Воскресенье, 17 декабря, 2023
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Малков: Поддерживаем взятый курс и сделаем всё для выполнения поставленных задач!

7info
Фото: ryazan.er.ru
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Губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале опубликовал пост, посвящённый съезду «Единой России» и поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента страны.

«Единогласно поддержали выдвижение кандидатуры Владимира Владимировича Путина на пост Президента.
На XXI съезде „Единой России“ вместе с коллегами подвели итоги и поставили задачи на будущее. Выступая, делегаты из всех уголков России отметили, насколько изменилась страна за последние 20 лет. Насколько мы продвинулись вперёд. И все эти изменения связаны с именем нашего Президента — Владимира Владимировича Путина.
Поддерживаем взятый курс и сделаем всё для выполнения поставленных задач!».

Рязанскую область на «Единой России» кроме Павла Малкова представляли вице-губернатор Артём Бранов, председатель облдумы Аркадий Фомин, руководитель региональной общественной приемной Елена Синица, члены первичных отделений.

ХХI съезд «Единой России» прошёл 17 декабря на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в столице. В работе приняли участие свыше 1000 представителей партии.

На Съезде партия единогласно поддержала решение о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на выборах президента.

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