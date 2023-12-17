Малков: Поддерживаем взятый курс и сделаем всё для выполнения поставленных задач!

Губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале опубликовал пост, посвящённый съезду «Единой России» и поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента страны.
Рязанскую область на «Единой России» кроме Павла Малкова представляли вице-губернатор Артём Бранов, председатель облдумы Аркадий Фомин, руководитель региональной общественной приемной Елена Синица, члены первичных отделений.
ХХI съезд «Единой России» прошёл 17 декабря на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в столице. В работе приняли участие свыше 1000 представителей партии.
На Съезде партия единогласно поддержала решение о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на выборах президента.