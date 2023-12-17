Малков: Поддерживаем взятый курс и сделаем всё для выполнения поставленных задач!

«Единогласно поддержали выдвижение кандидатуры Владимира Владимировича Путина на пост Президента.

На XXI съезде „Единой России“ вместе с коллегами подвели итоги и поставили задачи на будущее. Выступая, делегаты из всех уголков России отметили, насколько изменилась страна за последние 20 лет. Насколько мы продвинулись вперёд. И все эти изменения связаны с именем нашего Президента — Владимира Владимировича Путина.

Поддерживаем взятый курс и сделаем всё для выполнения поставленных задач!».