Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

Павел Малков: Солотчинский мост будем латать, пока не откроется новый

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

27 марта губернатор Рязанской области губернатор Павел Малков представил в Облдуме отчёт о работе правительства в 2022 году. Депутаты адресовали главе региона свои вопросы, один из вопросов касался неудовлетворительного состояния Солотчинского моста и его ремонта.

По словам Малкова, стратегическая задача – это строительство моста-дублёра через Оку. Однако содержание в нормативном состоянии имеющегося моста – это также важный вопрос при условии, что мостом пользуется большое количество людей, а качество дорожного полотна там оставляет желать лучшего.

Павел Малков: «Надо поддерживать в удовлетворительном состоянии тот мост, который есть. Мы держим этот вопрос на контроле. Состояние моста явно неудовлетворительное. Здесь нет волшебных решений: мы будем латать там дорожное полотно всё то время, пока будет вестись работа над строительством моста, но применять при этом качественные материалы»

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