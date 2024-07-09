Вторник, 9 июля, 2024

Малков лично рассказал Путину о Рязанской ВДНХ

Автор: 7info

Опубликовано

Губернатор Рязанской области Павел Малков на закрытии международной выставки-форума «Россия» лично рассказал президенту Владимиру Путину о Рязанской ВДНХ.

По словам главы региона, территория бывшего Торгового городка уже стала одной из главных достопримечательностей города. Её планируется расширить и развивать дальше.

Рязань договорилась о поддержке с Московской ВДНХ, есть соглашения о проведении перекрёстных мероприятий на площадках в столице и нашем городе.

В своём телеграм-канале губернатор Малков рассказал об итогах участия Рязанской области в выставке «Россия». За 8 месяцев экспозицию региона посетили 3,5 млн гостей.

— Многие узнали о Рязанской области, наших достижениях и достопримечательностях. Наш стенд посетили 3,5 млн человек, в том числе и сами рязанцы, — написал Малков. — Люди испытали гордость за родной регион, за нашу большую и прекрасную страну.

Участники выставки «Россия» предложили президенту сохранить экспозицию и развивать её филиалы в регионах. Владимир Путин предложение поддержал.

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