Малков лично рассказал Путину о Рязанской ВДНХ

Губернатор Рязанской области Павел Малков на закрытии международной выставки-форума «Россия» лично рассказал президенту Владимиру Путину о Рязанской ВДНХ.
По словам главы региона, территория бывшего Торгового городка уже стала одной из главных достопримечательностей города. Её планируется расширить и развивать дальше.
Рязань договорилась о поддержке с Московской ВДНХ, есть соглашения о проведении перекрёстных мероприятий на площадках в столице и нашем городе.
В своём телеграм-канале губернатор Малков рассказал об итогах участия Рязанской области в выставке «Россия». За 8 месяцев экспозицию региона посетили 3,5 млн гостей.
Участники выставки «Россия» предложили президенту сохранить экспозицию и развивать её филиалы в регионах. Владимир Путин предложение поддержал.