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Фото: ryazan.gov.ru
Общество

Малков: Летом в рязанских оздоровительных лагерях отдохнут более 26 тысяч ребят

Алексей Самохин

Летом 2025 года рязанские оздоровительные лагеря примут более 26 тысяч ребят. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя ход подготовки к летней оздоровительной кампании в регионе.

Павел Малков отметил: «Этим летом рязанские лагеря примут более 26 тысяч ребят. В том числе дети участников СВО, из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Разработаны программы по разным направлениям: спорт, творчество, краеведение. В год 80-летия Победы и Год Защитника Отечества пройдут тематические смены в лагере „Зарница“ и центре „Лучезарный“. Во время отдыха ребят обучат основам начальной военной подготовки».

Губернатор также сообщил о том, что для родителей создали единый портал каникулы62.рф. С его помощью можно узнать о свободных местах и приобрести путевку для ребенка.

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