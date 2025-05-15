Малков: Летом в рязанских оздоровительных лагерях отдохнут более 26 тысяч ребят

Летом 2025 года рязанские оздоровительные лагеря примут более 26 тысяч ребят. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя ход подготовки к летней оздоровительной кампании в регионе.

Павел Малков отметил: «Этим летом рязанские лагеря примут более 26 тысяч ребят. В том числе дети участников СВО, из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Разработаны программы по разным направлениям: спорт, творчество, краеведение. В год 80-летия Победы и Год Защитника Отечества пройдут тематические смены в лагере „Зарница“ и центре „Лучезарный“. Во время отдыха ребят обучат основам начальной военной подготовки».

Губернатор также сообщил о том, что для родителей создали единый портал каникулы62.рф. С его помощью можно узнать о свободных местах и приобрести путевку для ребенка.