Малков: Итоги поездки в Курскую область – это огромный перечень поручений для дальнейшей работы

Рязанская делегация во главе с губернатором Павлом Малковым посетила в ходе рабочей поездки в Курскую область предприятие АО «Авиаавтоматика» и Центр управления регионом.

АО «Авиаавтоматика» разрабатывает и производит системы управления оружием, интерфейсные блоки, системы регистрации полетной информации, органы оперативного управления для перспективных и модернизируемых летательных аппаратов, бронетанковой техники, электрические и электромагнитные приводы. На предприятии обсуждались вопросы расширения межрегиональных кооперационных связей с руководителями промышленных предприятий Курской области. В настоящее время есть заинтересованность в расширении контактов компании «Авиаавтоматика» с Рязанским ГРПЗ, а также в установлении партнерских отношений с АО «360 Авиаремонтный завод». Предложения Рязанской области по активизации производственной кооперации, в частности, по размещению заказов, содействию в поставках комплектующих, в освоении новых рынков сбыта взяты в проработку.

Обмен опытом для совершенствования дальнейшей работы стал основной темой обсуждения губернатором Павлом Малковым и членами рязанской делегации с коллегами из Курска в ходе посещения Центра управления регионом Курской области. ЦУР по результатам оценки АНО «Диалог Регионы» является одним из лучших в стране. Ряд его успешных проектов – «Прямой ответ» с губернатором Романом Старовойтом, «Карта опасных объектов» с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», взаимодействие с Центробанком РФ, выстроенная модель работы с муниципальными центрами управления. Особое внимание в процессе знакомства делегации Рязанской области с работой курского ЦУРа было уделено образовательному направлению, которое включает сотрудничество с вузами и студентами-практикантами.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, подводя итоги поездки в Курскую область: «Любая такая рабочая поездка в регион – это огромный перечень выводов, поручений, которые потом реализуются и дают мощный импульс для развития целого ряда отраслей».