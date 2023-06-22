Маленькие кабанчики попали в объектив фотоловушки в Окском заповеднике

У многодетной матери в Нижнем Тагиле забрали четверых детей, поскольку она часто оставляла их в ужасных условиях, пишет E1.RU. По словам соседей, женщина страдает алкоголизмом и бросает малышей на всю ночь. В ее полуразрушенной квартире грязно. Дети вынуждены сидеть на отвратительном матрасе. Среди них есть младенец. «Лежа на грязном...