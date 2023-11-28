Вторник, 28 ноября, 2023
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Маленькие дети ушли из дома, так как не хотели жить с отчимом

7info
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В Волгоградской области двое детей ушли из дома, оставив записку, что не хотят жить с отчимом, сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным 10-летняя девочка и 4-летний брат ушли из дома на Электростальской улице днем 26 ноября. Причину объяснили в записке.

«Мама, мы не хотим жить с Витей. Как его не будет, так приходи на заброшенный дом, без Вити», приводит Baza слова послания.

Речь идёт о 32-летнем Викторе, отчиме детей.

В заброшенном доме деток не оказалось, их искали сутки. Детей заметила по дороге на работу местная жительница.

Теперь полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. 

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