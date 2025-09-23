Вторник, 23 сентября, 2025
22.4 C
Рязань
Медицина

Мальчик 13 лет получил тяжелую ЧМТ при столкновении двух электросамокатов, рязанские врачи спасли ребенка

Анастасия Мериакри
Врачи Рязанской ОДКБ спасли 13-летнего ребенка, пострадавшего в результате столкновения двух электросамокатов. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Родители подарили Диме новый электросамокат. Мальчик пошел кататься на нем в парк в районном центре, пробовал свои трюки, заставлял самокат то становиться на одно колесо, то крутиться юзом. Потом боль и темнота – надолго. Навстречу ехал ровесник – такой же любитель рискованных пируэтов. Электросамокаты столкнулись на большой скорости. Один ребенок отделался синяками. А 13-летний Дима попал в реанимацию.

Ни двигаться, ни разговаривать, ни дышать, ни есть самостоятельно ребенок не мог, нейро-психическое состояние нарушено. Неделю мальчика спасали реаниматологи, анестезиологи, нейрохирурги. К ним сразу присоединились медики отделения восстановительной терапии и реабилитации.

«Инструкторы ЛФК проводили пассивную разработку всех суставов, чтобы не было трофических изменений и контрактур. Постепенно начали вертикализацию – слегка приподнимали голову», – вспоминает Дарья Шишкина – заведующая отделением восстановительной терапии и реабилитации, куда Дима был переведен из реанимации.

За 20 дней здоровье мальчика удалось восстановить. Занятия на тренажерах, разработка мелкой моторики, свето-импульсная терапия – задействованы были все возможности отделения. В результате Дима вновь обрел бытовые навыки, которые были полностью утрачены.

«Научили заново ходить, пользоваться предметами обихода, ухаживать за собой, всему тому, что человек усваивает с самого раннего детства. Сейчас ребенок выписан из стационара», – говорит Дарья Шишкина.

