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Максут Шадаев рассказал о работе по развитию искусственного интеллекта

7info

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о работе по развитию искусственного интеллекта. Подробности сообщил телеграм-канал правительства РФ.

Согласована процедура обезличивания данных для обучения нейросетей. Обработка больших данных будет запрещена, если это создает риски для граждан и безопасности страны. Также доступ к ним будет закрыт для иностранцев и компаний с преимущественным иностранным участием.

На платформе «ГосТех» создается государственная информационная система. В нее будут загружаться обезличенные данные бизнеса и органов власти. Доступ к датасетам будет предоставляться авторизованным разработчикам. Наборы данных нельзя будет выгрузить из системы.

Обозначены приоритеты внедрения ИИ в госуправление:

Упрощение получения госуслуг. Сейчас робот «Макс» на госуслугах обрабатывает порядка 1,5 млн вопросов в день. В планах внедрить технологии голосового помощника, чтобы вопрос можно было задать голосом и получить голосовой ответ.

Создается большая рекомендательная система, которая поможет планировать схему территориального развития регионов.

ИИ будет внедрен в медицинскую сферу. Нейросети будут давать врачам подсказки при постановке диагноза. Как подчеркнул Максут Шадаев, они не заменят медработников, однако снизят рутинную нагрузку.

Искусственный интеллект будет применяться для анализа спутниковых снимков: он поможет выявить незаконные вырубки лесов и незарегистрированные постройки.

После обработки накопленного Росгидрометом массива данных ИИ поможет строить более точные прогнозы погоды.

Глава Минцифры предложил:

Сделать ответственными за внедрение ИИ в региональных ведомствах тех же заместителей руководителей, которые занимаются вопросами цифровизации.

Включить проекты по искусственному интеллекту в стратегии цифровой трансформации, что позволит бизнесу быстрее внедрять технологии.

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