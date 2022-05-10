Максимов день, Берёзосок: народные приметы, что нельзя и нужно делать 11 мая

11 мая православные христиане вспоминают братьев-мучеников Дада, Максима и Квинтилиана. В один из языческих праздников они отказались приносить жертву и публично заявили о том, что следуют вере Христовой. За это над ними жестоко издевались и в конце концов убили.

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В народном календаре 11 мая – Максимов день. Ещё одно название праздника – Берёзосок. Считалось, что сегодня просто так для удовольствие берёзовый сок употреблять нельзя – можно навлечь на себя беды и несчастья.

Что нельзя и нужно делать 11 мая? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 11 мая

Нельзя сегодня собираться сок одиноко стоящих берёз. Считается, что в одинокие берёзы заселяются души умерших не своей смертью людей, и сок этот может быть вреден.

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11 мая детям до трёх лет не нужно стричь волосы и ногти – можно навлечь большие беды. Нельзя прокалывать уши, снимать серёжки, надевать новые серёжки — к проблемам со слухом.

Против ветра тоже ходить нельзя, из-за этого можно заболеть.

В Максимов день принято просить друг у друга прощение. Обиды и разногласия скоро забудутся, и утраченные дружеские связи восстановятся.

Народные приметы 11 мая

Если на восходе тепло и ясно – лето будет ясным и солнечным;

Тёплая звёздная ночь сулит хороший урожай;

Пронзающие облака солнечные лучи сулят хорошую погоду;

Туман утром – к вечернему дождю;

Жаворонки поют к солнечным дням.

Именины 11 мая отмечают Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

Сны на понедельник 11 мая полностью воплощаются в жизнь, поэтому желательно их запомнить и проанализировать позже.