Максимов день, Берёзосок: народные приметы, что нельзя и нужно делать 11 мая

11 мая православные христиане вспоминают братьев-мучеников Дада, Максима и Квинтилиана. В один из языческих праздников они отказались приносить жертву и публично заявили о том, что следуют вере Христовой. За это над ними жестоко издевались и в конце концов убили.
В народном календаре 11 мая – Максимов день. Ещё одно название праздника – Берёзосок. Считалось, что сегодня просто так для удовольствие берёзовый сок употреблять нельзя – можно навлечь на себя беды и несчастья.
Что нельзя и нужно делать 11 мая? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 11 мая
Нельзя сегодня собираться сок одиноко стоящих берёз. Считается, что в одинокие берёзы заселяются души умерших не своей смертью людей, и сок этот может быть вреден.
11 мая детям до трёх лет не нужно стричь волосы и ногти – можно навлечь большие беды. Нельзя прокалывать уши, снимать серёжки, надевать новые серёжки — к проблемам со слухом.
Против ветра тоже ходить нельзя, из-за этого можно заболеть.
В Максимов день принято просить друг у друга прощение. Обиды и разногласия скоро забудутся, и утраченные дружеские связи восстановятся.
Народные приметы 11 мая
- Если на восходе тепло и ясно – лето будет ясным и солнечным;
- Тёплая звёздная ночь сулит хороший урожай;
- Пронзающие облака солнечные лучи сулят хорошую погоду;
- Туман утром – к вечернему дождю;
- Жаворонки поют к солнечным дням.
Именины 11 мая отмечают Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
Сны на понедельник 11 мая полностью воплощаются в жизнь, поэтому желательно их запомнить и проанализировать позже.