Максимальное пособие по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей

В России планируется значительное увеличение максимальных размеров социальных выплат по материнству и детству. Как следует из материалов к проекту бюджета Социального фонда России (СФР), изученных ТАСС, максимальная сумма пособия по беременности и родам уже в 2027 году превысит 1 млн рублей.

В проекте бюджета СФР установлены следующие максимальные размеры пособия по беременности и родам при стандартной продолжительности отпуска (140 календарных дней):

В 2026 году выплата составит 955 836,00 рублей.

В 2027 году — 1 100 437,80 рублей.

В 2028 году — 1 188 465,60 рублей.

Кроме того, растет и предельная ежемесячная сумма пособия (которая составляет 100% среднего заработка):

В 2026 году она составит 207,5 тыс. рублей.

В 2027 году — 238,9 тыс. рублей.

В 2028 году — 258 тыс. рублей.

Также планируется увеличение предельного размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет:

В 2026 году выплата в месяц составит 83 тыс. рублей.

В 2027 году — 95,5 тыс. рублей.

В 2028 году — 103,2 тыс. рублей.