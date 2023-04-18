Максим Орешкин, Александр Ломакин и Павел Малков побывали на площадке под строительство флагманской школы в Мервино

Губернатор Рязанской области Павел Малков, помощник президент РФ Максим Орешкин и первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин посетили площадку под строительство флагманской школы.

Осмотр места строительства в микрорайоне Мервино состоялся после совещания по вопросам развития сферы образования в правительстве Рязанской области. Участниками обсуждения также стали глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и руководители регионов-участников пилотного проекта по созданию флагманских школ.

На стройплощадке ЖК «Метропарк» Александр Ломакин, Максим Орешкин и Павел Малков осмотрели место будущей стройки и обсудили комплексное развитие территории. Александр Ломакин отметил масштабы жилищного строительства и необходимость создания полноценной инфраструктуры и общественных пространств. Для этого обязательна совместная системная работа с компаниями-застройщиками.

Губернатор Рязанской области отметил, что микрорайон Мервино подробно разобрали в областном правительстве на строительном часе.

Павел Малков: «У нас есть комплексная концепция развития этой части города. По ней одной из доминант и точек притяжения должна стать школа мирового уровня. Она будет построена в рамках выполнения прямого поручения президента России. Вокруг школы будет выстраиваться архитектура района»

Глава региона подчеркнул важность планирования социальных учреждений, мест для прогулок и отдыха. По словам Павла Малкова, власти Рязанской области уже занимаются решением этих вопросов.