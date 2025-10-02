Четверг, 2 октября, 2025
Максим Галкин* может лишиться прав на своё имя в России

Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, может лишиться исключительных прав на собственное имя как на товарный знак. Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин», пишет RT.

Аннулирование защиты товарного знака означает, что Галкин лишится исключительных прав на использование своего имени. Более того, любое третье лицо технически сможет оформить знак на себя и получить право запрещать его использование прежнему обладателю на территории РФ.

Причиной для прекращения правовой охраны стало то, что знак был закреплён за индивидуальным предпринимателем (ИП) Галкин, который, согласно базе данных ЕГРЮЛ, был закрыт 18 января 2023 года.

Заявление о прекращении охраны товарного знака подал президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов.

«Зачем нужен этот товарный знак, если им всё равно уже некому пользоваться? То, что умерло, должно уйти, освободить место», — пояснил Аронов.

Бизнесмен, известный своими экстравагантными проектами (например, регистрацией бренда «Талибан Тур» для туристической фирмы, планирующей туры в Афганистан), не стал раскрывать свои дальнейшие планы, связанные с брендом юмориста.

Сворачивание бизнеса и проблемы за рубежом

Сворачивать бизнес в России Максим Галкин начал почти сразу после отъезда в 2022 году. Находясь в Израиле, он подал заявление о ликвидации своего агентства «МГ Лаб», указав причиной убытки и отсутствие новых проектов.

Дела артиста-иноагента за границей также идут не слишком успешно. Как сообщает RT, в 2024 году на его выступление в американском Балтиморе было продано чуть больше половины билетов.

По информации Mash, Галкин запретил зрителям снимать видео и записывать аудио на своих шоу в США и и Канаде. Этот запрет появился после того, как артиста привлекли к ответственности в Дубае за проукраинскую реплику.

Власти Дубая получили запись с антироссийскими высказываниями Галкина и оштрафовали его на 100 тыс. дирхамов (около 2,4 млн рублей).

Эксперты связывали запрет на видеосъёмку с настойчивыми попытками Галкина оспорить статус иностранного агента, который он считает нарушением своих прав и свобод.

*Признан в России иностранным агентом.

