Максим Фадеев рассказал о юности в банде и ножевых ранениях

Продюсер Максим Фадеев в телеграм-канале поделился мнением о сериале «Слово пацана».

По его словам, в юности он состоял в подобной банде, правда, они называли себя «компанией». Фадеев рос в посёлке Энергетики в Кургане.

— Одному Богу известно, как я умудрился в итоге стать музыкантом и не свернуть на «кривую» дорогу. Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались «стенка на стенку». Моя память о том времени — два ножевых ранения, — пишет музыкант.

Фадеев не считает, что сериал стоит запретить из-за негативного влияния на подростков. По его мнению, есть множество других факторов. Например, новости без цензуры, сайты, которые дети посещают без ограничения.

В его время подростки собирались в банды из-за того, что было нечего делать, а не благодаря фильмам про бандитов. Главный фактор, влияющий на формирование человека, — семья, уверен продюсер.