Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в рамках мирного договора

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина в рамках перемирия, прекращения огня или заключения мирного договора может признать утрату части территорий.

«Страна не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не вступает в противоречие с международным правом, но это очень серьёзная уступка», — сказал Макрон, выступая перед журналистами.

По его словам, «ни одно государство после трёх с половиной лет конфликта и стольких жертв не может согласиться даже на фактические территориальные потери, если у него не будет гарантий защиты оставшейся территории».