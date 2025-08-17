Воскресенье, 17 августа, 2025
Новости мира

Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в рамках мирного договора

Алексей Самохин
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина в рамках перемирия, прекращения огня или заключения мирного договора может признать утрату части территорий.

«Страна не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не вступает в противоречие с международным правом, но это очень серьёзная уступка», — сказал Макрон, выступая перед журналистами.

По его словам, «ни одно государство после трёх с половиной лет конфликта и стольких жертв не может согласиться даже на фактические территориальные потери, если у него не будет гарантий защиты оставшейся территории».

Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Новости России

Семья убитого судьи в Камышине отказалась верить в версию об измене

Родственница судьи Василия Ветлугина, убитого позавчера в Камышине, в...
Происшествия

Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной

По данным на 12:00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы.

Новости России

Упавшая деревянная скульптура убила девочку в Саратове 

17 августа в «Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького» на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура. От полученных травм ребёнок скончался на месте.
Новости России

В Сочи за день во время джиппинга два человека погибли, десятки пострадали 

В Сочи за день произошло два серьёзных происшествия во время джиппинга. В результате погибли два человека, ещё десятки получили травмы.
Происшествия

День траура в Рязанской области 18 августа: что известно о ЧП на предприятии в Шиловском районе

Понедельник, 18 августа, объявлен в Рязанской области днём траура в связи с трагическими событиями на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района. 
Происшествия

Число погибших в результате ЧП в Рязанской области возросло до 14 человек

По уточненной информации, на предприятии пострадали 149 человек, из них 14 погибли. Ранее было известно об 11 погибших.
Культура и события

Любителям поэзии предлагают посетить фестиваль «С Есениным в сердце» в День города

В рамках празднования Дня города 29 и 30 августа для ценителей поэзии и литературы, желающих узнать больше о национальном культурном наследии, на площадках Рязани пройдет Фестиваль «С Есениным в сердце», посвященный жизни и творчеству Сергея Есенина.
Общество

Рязань вышла в финал конкурса «Культурная столица 2027 года»

Всего на участие в конкурсе подавали заявки 26 городов. В финале за звание «Культурной столицы 2027 года» поборются Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск.
Новости мира

Политолог Перенджиев: Зеленский может попасть в американскую тюрьму  Гуантанамо

Политолог отметил, что со временем Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут выйти на преступные схемы.
Новости России

В России начались продажи Toyota Land Cruiser Prado 250 с 4,0-литровым мотором

Атмосферный V6 работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Средний расход топлива составляет 9–10 л на 100 км.