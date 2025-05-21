Макет Вознесенского собора установлен в Касимове

В Касимове у Вознесенского собора установлен макет храма с колокольней. Об этом сообщает группа «Касимовский край — красота природы» ВКонтакте.

Вознесенский собор — одна из главных достопримечательностей древнего города, поэтому он привлекает внимание всех туристов, которые путешествуют по «Золотому кольцу» России. Историки считают, что собор появился еще в начале XVI века. Он был возведен при царе Федоре Михайловиче, когда влияние татарских царевичей начало ослабевать и среди жителей Касимова стали преобладать русские.

Известно, что в начале июня 1679 года главный касимовский храм сгорел на пожаре. К счастью, старинные иконы удалось спасти и их перенесли в Пушкарскую Николаевскую церковь.