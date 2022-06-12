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Вторник, 14 июня, 2022

«Макдональдс» в России переименовали в «Вкусно и точка»

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Александр Ильин

«Макдональдс» в России переименовали в «Вкусно и точка»

Бывшая сеть ресторанов «Макдональдс» в России получила новое название — «Вкусно и точка», сообщил гендиректор компании Олег Пароев на пресс-конференции в воскресенье, 12 июня.

Как заявил Пароев, 12 июня в Москве и Подмосковье откроются 15 ресторанов, в том числе на Пушкинской площади, 13 июня — ещё 50 точек. Затем каждую неделю планируется открывать по 50-100 кафе.

В обновлённом меню сети не будет бургера «Биг Мак» и мороженого «Макфлурри», так как они, по словам Пароева, вызывают ассоциации с «Макдональдсом».

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