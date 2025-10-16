Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет

Майские праздники в 2026 году окажутся короче, чем в предыдущие годы. Причина — предстоящие продолжительные новогодние каникулы. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб из фракции «Единая Россия».

Сколько будут отдыхать россияне

Депутат напомнила, что Трудовой кодекс фиксирует 14 праздничных дней в течение года, но они сдвигаются, если совпадают с выходными. При этом общее число рабочих дней в 2026-м останется прежним — 247, как и в 2025-м.

«В 2025 году у нас были длительные майские праздники (два раза по четыре дня). В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня», — пояснила Бессараб.

Она добавила, что россияне в будущем году несколько раз получат по три выходных подряд, включая 23 Февраля и 8 Марта. Но четырехдневных выходных, как раньше, в 2026-м не предвидится.

«Вместе с тем абсолютное большинство россиян разделяют точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными, поскольку зачастую это единственный праздник, когда вся семья имеет возможность отдыхать, навещать родственников, путешествовать по России и за ее пределами и вообще — наслаждаться длинными выходными днями», — подчеркнула парламентарий.

Рекорд восьми лет

Как посчитал ТАСС, майские праздники 2026 года станут самыми скромными за восемь лет. В 2022-м, 2024-м и 2025-м майские выходные растягивались на восемь дней (дважды по четыре). В 2023-м россияне отдыхали семь дней (три к 1 Мая и четыре к 9 Мая). В 2020-2021 годах между майскими праздниками добавлялись нерабочие дни из-за ковида. А в 2019-м майские выходные заняли девять дней (1-5 мая и 9-12 мая). В 2018-м граждане отдыхали четыре дня на первые майские и всего один день в День Победы.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что приближающиеся новогодние праздники будут самыми продолжительными за многие годы. Они растянутся на 12 дней — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го включительно.