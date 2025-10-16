Четверг, 16 октября, 2025
2.4 C
Рязань
Новости России

Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет

Алексей Самохин
Изображение от svetlanasokolova на Freepik

Майские праздники в 2026 году окажутся короче, чем в предыдущие годы. Причина — предстоящие продолжительные новогодние каникулы. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб из фракции «Единая Россия».

Сколько будут отдыхать россияне

Депутат напомнила, что Трудовой кодекс фиксирует 14 праздничных дней в течение года, но они сдвигаются, если совпадают с выходными. При этом общее число рабочих дней в 2026-м останется прежним — 247, как и в 2025-м.

«В 2025 году у нас были длительные майские праздники (два раза по четыре дня). В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня», — пояснила Бессараб.

Она добавила, что россияне в будущем году несколько раз получат по три выходных подряд, включая 23 Февраля и 8 Марта. Но четырехдневных выходных, как раньше, в 2026-м не предвидится.

«Вместе с тем абсолютное большинство россиян разделяют точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными, поскольку зачастую это единственный праздник, когда вся семья имеет возможность отдыхать, навещать родственников, путешествовать по России и за ее пределами и вообще — наслаждаться длинными выходными днями», — подчеркнула парламентарий.

Рекорд восьми лет

Как посчитал ТАСС, майские праздники 2026 года станут самыми скромными за восемь лет. В 2022-м, 2024-м и 2025-м майские выходные растягивались на восемь дней (дважды по четыре). В 2023-м россияне отдыхали семь дней (три к 1 Мая и четыре к 9 Мая). В 2020-2021 годах между майскими праздниками добавлялись нерабочие дни из-за ковида. А в 2019-м майские выходные заняли девять дней (1-5 мая и 9-12 мая). В 2018-м граждане отдыхали четыре дня на первые майские и всего один день в День Победы.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что приближающиеся новогодние праздники будут самыми продолжительными за многие годы. Они растянутся на 12 дней — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го включительно.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Новости России

Американский офицер раскрыл жесткий ответ России на поставку «Томагавков» Украине

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник предположил в беседе...
Общество

В рязанских лесах появляются брикеты со съедобным содержимым

Людям их трогать не нужно, это приманки для диких животных.
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Новости Касимова

Жительница Касимова получила 380 тысяч рублей, солгав, что ее семья малоимущая

В заявлении она умышленно предоставила ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей.

Последние новости

Эксперт объяснил, кому в ноябре могут начислить двойную плату за ЖКУ

Есть несколько причин, по которым собственникам жилья приходят квитанции в двойном размере.

Массированная атака накрыла украинские города от Харькова до Чернигова

В Полтавской области взрывы прозвучали в Полтаве и Кременчуге. По предварительным данным, серьезно пострадало крупное газохранилище региона.

Войны не закончатся в 2026 году: шаманка Кажетта предрекла миру ещё много лет хаоса

Из-за того, что проснулся на Земле бог страдания, мира придёт нескоро.

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.

В ходе спора из-за творчества Есенина муж угрожал жене ножом

Вечером супруги употребляли спиртные напитки. В ходе застолья они обсуждали различные темы, в том числе творчество поэта Сергея Есенина.

Валентин Ефремов установит флаг Касимовского округа в конечной точке своего путешествия

Касимов 15 октября посетил известный путешественник Валентин Ефремов.

Ресторанный критик написал книгу о кухне Рязанской области

Это первая в России работа, посвящённая гастрономической жизни отдельного региона.

Карантин по бешенству введен в Касимовском округе

На территории деревни Бельково Касимовского муниципального округа Рязанской области выявили случаи заболевания бешенством животных.

Новый жилой квартал со школой и детсадами появится в Рязани

Согласно проекту, на 14 участках в районе Лесок и на улице Зубковой появятся жилые дома высотой до 23 этажей

Денис Боков встретился с участниками лагеря студенческого актива «Профессионал»

Он приветствовал собравшихся от имени Губернатора Павла Малкова, отметив, что лагерь «Профессионал» ежегодно объединяет талантливых молодых людей и способствует их личностному росту.

В Волгограде разгорелся конфликт между матерью и женой пропавшего участника СВО

Мать пропавшего без вести участника спецоперации из Волгограда потребовала...

Родители в ужасе. В Екатеринбурге при странных обстоятельствах умер школьник

Подросток умер при странных обстоятельствах в Екатеринбурге, трагедия стала...

Отец года. В Воронежской области водитель забыл сына в лесу на трассе

В Новоусманском районе Воронежской области водитель забыл сына в...

Американский офицер раскрыл жесткий ответ России на поставку «Томагавков» Украине

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник предположил в беседе...

Рязанская область завоевала 36 медалей на Российской агропромышленной выставке

В результате этого конкурса рязанские производители получили 15 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.