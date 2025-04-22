Майские праздники-2025: как отдыхаем, сколько дней

В 2025 году майские праздники в России продлятся 8 дней. Рассказываем, сколько официальных выходных будет в мае, как работает производственный календарь, каковы нормы рабочего времени и стоит ли брать отпуск в последний месяц весны.

Как отдыхаем на майские праздники

В 2025 году выходные в мае будут разделены на две части — по 4 дня каждая:

Даты Кол-во дней Праздник 1–4 мая (четверг–воскресенье) 4 дня Праздник Весны и Труда 8–11 мая (четверг–воскресенье) 4 дня День Победы

Дополнительно:

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1, 2, 3, 4 мая — выходные на Праздник Весны и Труда (начинаются в четверг);

— выходные на Праздник Весны и Труда (начинаются в четверг); 8, 9, 10, 11 мая — выходные на День Победы;

— выходные на День Победы; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая — стандартные выходные (субботы и воскресенья);

— стандартные выходные (субботы и воскресенья); 30 апреля — предпраздничный сокращённый рабочий день.

t.me/mintrudrf

Рабочие и выходные дни в мае 2025 года

В мае 2025 года из 31 календарного дня:

18 — рабочие дни ;

; 13 — выходные , из них: 9 — обычные (субботы и воскресенья), 4 — праздничные.

, из них:

Будут ли дополнительные выходные

В апреле и мае 2025 года предусмотрены выходные:

с 1 по 4 мая — на Праздник Весны и Труда;

— на Праздник Весны и Труда; с 8 по 11 мая — на День Победы.

Согласно трудовому законодательству, нерабочими праздничными днями в мае считаются 1 мая и 9 мая.

Также правительство России приняло решение о переносе выходных:

с субботы 4 января на пятницу 2 мая ,

, с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая.

(Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 №1335 «О переносе выходных дней в 2025 году»).

Кроме того, в некоторых регионах по местному законодательству могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни.

По материалам РИА Новости.

О том, как майские праздник отразятся на оплате труда и выгодно ли брать отпуск в мае, рассказал Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Если важен уровень дохода, май — не самое выгодное время для отпуска. Всё дело в том, что отпускные рассчитываются по среднему заработку, а в мае меньше рабочих дней (всего 18, меньше только в январе). Соответственно, стоимость одного рабочего дня выше, чем отпускного, и общий доход за месяц с учётом отпуска может оказаться чуть ниже обычного.