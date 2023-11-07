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Майора МЧС в отставке задержали в квартире убитого отца в Санкт-Петербурге

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Майора МЧС в отставке задержали на месте убийства собственного отца — в квартире на Караваевской, сообщает телеграм-канал «MASH на Мойке».

40-летний Роман сам позвонил в полицию и заявил, что на него напали неизвестные. Перед этим мужчина пришёл в квартиру 72-летнего отца, чтобы выпить в годовщину смерти матери.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили в квартире труп хозяина. Его сын задержан.

Подозреваемый в убийстве в прошлом майор МЧС, ушёл в отставку в 2017 году. После работал в частной противопожарной компании.

По предварительным данным, во время застолья сын начал вести себя неадекватно, говорил, что за ним гонятся, хотят убить. Пытаясь успокоить отца, мужчина нанёс родственнику смертельные травмы.

Также есть информация, что задержанный успел покалечить себя.

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