Майор из Рязани Александр Ларин готовится отпраздновать 100-летний юбилей

Майору авиации Александру Васильевичу Ларину 27 июля исполняется 100 лет. Его поздравили от имени администрации города, вручив подарок и открытку от мэра.

Накануне юбилея с наступающим днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Александра Ларина поздравила заместитель начальника управления общественных отношений Наталия Шалдаева. Она вручила ему поздравительную открытку от главы администрации Рязани, памятный подарок и букет цветов.

Александр Васильевич Ларин родился в селе Перекопное Ершовского района Саратовской области. Школьные годы провёл в Самарканде у старшей сестры. Там же окончил техникум по специальности агроном, в 1942 году был призван на фронт.

По желанию стать лётчиком его направили в Харьковское военное лётное училище, затем — в Серпуховское авиационное училище, эвакуированное в Кзыл-Орду. Там он обучался на техника для штурмовиков Ил-2. В декабре 1943 года, в звании сержанта, Ларин прибыл на 1-й Украинский фронт, где обслуживал самолёты, а позже стал стрелком-радистом.

В марте 1944 года его перевели в 11-ю авиационную школу в Джизаке, где он обучал будущих фронтовых лётчиков. За год Александр Васильевич подготовил около 30 человек. После Победы продолжил службу в авиации: участвовал в Корейской войне, служил в Китае, затем в Мурманской области.

Из армии уволился в звании майора в 1961 году. После этого поступил в Ярославский строительный институт и работал по специальности. В 1995 году переехал жить в Рязань.

Александр Ларин награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией», корейской медалью «За доблесть и отвагу», а также медалью «Ветеран труда».

В 2024 году ветеран стал почётным гостем Парада Победы в Москве.

У Александра Васильевича большая семья: сын, дочь, два внука, две внучки, три правнучки и два правнука. Многие из них выбрали карьеру в авиации, продолжив династию.