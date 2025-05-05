Май, шашлык и Wink: онлайн-кинотеатр представил премьеры на праздники и весь месяц

В майском кинокалендаре онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) традиционно важный блок премьер приурочен к Дню Победы. Военно-приключенческие сериалы как всегда в этот месяц становятся лидерами зрительского интереса.

Но в майские праздники также традиционно начинается сезон дач и пикников, и под семейные и дружеские посиделки с шашлыками Wink.ru также предложит правильное кино и сериалы, включая коллекцию комедий. Ну а за ностальгические ноты и романтическое настроение зрителей в мае продолжит отвечать сериал Сергея Жукова «ВИА «Васильки»» (16+), новые эпизоды которого будут выходить по 22 мая.

Как он был от нас далёк

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5 мая станут доступны все четыре эпизода сериала «Рослый» (16+), который основан на биографии боевого генерала Великой Отечественной Ивана Рослого, жизнь которого была полна не только побед, но и испытаний. Он стал одним из творцов Победы, но оказался в тени большой истории. В безжалостное время Рослый не просто обманул смерть, а силой воли и характера смог подарить сначала надежду, а потом привести к новой мирной жизни. Режиссер проекта — Николай Никитин. В ролях Кирилл Зайцев, Евгений Миллер, Сергей Маховиков, Сергей Векслер, Карина Андоленко, Вера Шпак, Шамиль Мухамедов и другие. Актриса и певица Юта сыграла в сериале роль народной артистки РСФСР и жены адмирала Киры Головко, а также записала главную песню проекта — «Герой».

8 мая можно будет полностью посмотреть сериал «По следу зверя» (16+). Проект рассказывает о советских разведчиках, которые выслеживают хорошо подготовленную диверсионную группу, цель которой — разрушительные операции в тылу советской армии в преддверии Курской битвы. Возглавляют группу родные братья, между которыми многие годы тянется конфликт: Андрей не доверяет Сергею, считая, что брат перевербован, а Сергей, по мнению Андрея, — двойной агент.

Так ли это на самом деле? Главные роли в остросюжетной драме исполнили Павел Харланчук, Антон Батырев, Михаил Гаврилов-Третьяков, Женя Малахова, Владимир Селезнев, Сергей Комаров, Максим Щеголев, Олег Тактаров, Иван Батарев, Никита Касьяненко, Михаил Тарабукин. Режиссеры проекта — Петр Амелин и Алексей Гусев.

Уже доступен в Wink девятисерийный остросюжетный детектив-боевик «СМЕРШ 3» (18+). События сериала разворачиваются в 1944 году. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая не останавливается ни перед какими препятствиями. В центре сюжета — два капитана советской контрразведки СМЕРШ Константин Лавров и Павел Семенов. Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев по обе линии фронта. Режиссер проекта — Михаил Кабанов. В сериале снимались Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов и другие.

В любой компании

Уже доступна для просмотра кинокомедия «Василий» (16+) с Александром Петровым в главной роли. Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино и звезд с неба не хватает. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский криминальный картель на деньги, и за это его ждет страшная расплата. Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, чтобы спастись то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. В других ролях Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Дмитрий Полушкин, Раиса Рязанова, Барбара де Рехиль.

Продолжает криминальную тему фильм с большой долей черного юмора «Где наши деньги?» (18+), также уже доступный в Wink.ru, который может понравиться поклонникам «Жмурок» и «Бумера». Действие разворачивается в разгар беспредела — на дворе 1995 год. Трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь один миллион. Режиссер — Владимир Зинкевич, в ролях Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Анна Слю, Сергей Беляев, Антон Макуха, Сергей Епишев.

Наконец, в мае (дата будет объявлена позднее) выйдет белорусский сериал «Качели» (18+). Руслан Миронов приезжает в большой город, где хочет начать новую жизнь. Сняв комнату у риелтора-афериста, Руслан заселяется в квартиру, которую днем раньше сдали освободившемуся из тюрьмы вору в законе Науму. Это история о молодом парне, который по стечению обстоятельств оказался внутри криминального мира.

Библиотеку корейских сериалов в Wink.ru пополнит 36-серийная мелодрама «Железная семья» (16+) — все эпизоды станут доступны 1 мая. Восемь лет назад Сон Кан-джу встречался со своей однокурсницей Ли Да-рим. Потом он ушел в армию, вернулся и возглавил знаменитую на всю страну компанию своей семьи. Сон Кан-джу часто вспоминает Ли Да-рим. К 30 годам из-за редкого заболевания девушка почти полностью потеряла зрение. Помочь может инъекция дорогостоящего лекарства, но ее семья не располагает такими деньгами.

Европейская драма «Отравленная любовь» (16+) откроется в Wink.ru 28 мая. Лукас и Эдит расстались десять лет назад. И вот по просьбе Эдит они встречаются на кладбище небольшого люксембургского городка, где похоронен их единственный ребенок. Короткая и напряженная встреча выводит на поверхность кипящую боль и негодование, но также служит напоминанием о близости и любви, которые когда-то их связывали. «Отравленная любовь» — режиссерский дебют актрисы Дезире Носбуш. В ролях Тим Рот и Трине Дюрхольм.

А завершит эмоциональные качели месяца немецкая трагикомедия «Больше ни одной» (18+), которая станет доступна в Wink.ru 29 мая. Подвыпивший Марк ведет машину, когда его останавливает полиция. В результате он лишается водительских прав и ему предстоит медико-психологическая экспертиза. Марк начинает посещать курсы по борьбе с зависимостью, где знакомится с Хеленой. Вместе они пытаются избавиться от пагубной привычки, но буквально на каждом шагу столько соблазнов. В ролях Фредерик Лау, Нора Чирнер, Бурак Йигит, Фредерике Бехт, Годехард Гизе, Нина Кунцендорф, Хеннинг Пекер, Ева Вайсенборн, Лена Шмидтке, Рафаэль Стаховяк.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей. Пресс-центр «Ростелекома»

