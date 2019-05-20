Главная > Главные новости 
20 мая 2019 15:41 | Просмотров:

В Рязани открылся шестой «Океан Солярис – острова памяти»

В понедельник, 20 мая, в  Рязанской областной универсальной  научной  библиотеке имени  Горького, в рамках культурно-просветительского проекта «Океан Солярис острова памяти» прошёл  показ документального фильма «Восьмой день творения, или русский космизм» и встреча с одним из авторов фильма, учёным-космистом, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником института мировой литературы им. Горького РАН Анастасией  Гачевой.

«Рязанская земля родина космической мысли» под таким девизом начинает свой шестой год  просветительский проект.

Фильм телеканала « Россия. Культура» посвящён мыслителю и философу 19-го века, уроженцу Рязанской земли Николаю Фёдорову и его последователям учёным, поэтам, художникам, изобретателям, прославившим Россию.

Это трилогия, которая в подарочных дисках будет вручена всем школам Рязани и области в сентябре к новому учебному году. Такой подарок правительство Рязанской области совместно с телеканалом « Россия. Культура» подготовили в юбилейный год великого подвижника и просветителя Фёдорова.

А ещё к сентябрю готовится к изданию и популярная книга о Фёдорове для семейного чтения.

На встрече 20 мая показали  одну из частей фильма, состоялось его  обсуждение вместе с учащимися старших классов и студентами вузов города.

 «Океан Солярис острова памяти»  рассказывает о творческом наследии великих рязанцев, а также через конкурс интеллектуального творчества выявляет будущих писателей, композиторов, художников и режиссёров кино.

Такие высокие и благородные цели у рязанского культурно-образовательного проекта.

Встречу провела руководитель рязанского регионального отделения «Всероссийской Ассоциации литературы и русского языка» заслуженный учитель России Галина Карпачёва.

«Рождением и жизнью Фёдорова оправдано тысячелетнее существование России» писали о нём современники. Имя его сейчас забыто, но мы стараемся вывести его из забвения.

Тэги:, ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.8K
18 мая 14:43

Главные фото уходящей недели
2.7K
18 мая 14:18

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»
2.2K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.5K
18 мая 14:22

Рязанцы увидели изделия, изготовленные учащимися образовательных учреждений
1.4K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.2K
18 мая 11:56

Рязанцы открыли пляжный сезон
1.2K
18 мая 13:18

Губернатор Рязанской области принял участие в озеленении региона
1.0K
18 мая 11:37

История здания, которое имело огромное значение в решении финансовых и социальных проблем Рязани
857
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
837
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
Вверх