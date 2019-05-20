В Рязани открылся шестой «Океан Солярис – острова памяти»

В понедельник, 20 мая, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького, в рамках культурно-просветительского проекта «Океан Солярис – острова памяти» прошёл показ документального фильма «Восьмой день творения, или русский космизм» и встреча с одним из авторов фильма, учёным-космистом, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником института мировой литературы им. Горького РАН Анастасией Гачевой.

«Рязанская земля – родина космической мысли» – под таким девизом начинает свой шестой год просветительский проект.

Фильм телеканала « Россия. Культура» посвящён мыслителю и философу 19-го века, уроженцу Рязанской земли Николаю Фёдорову и его последователям – учёным, поэтам, художникам, изобретателям, прославившим Россию.

Это трилогия, которая в подарочных дисках будет вручена всем школам Рязани и области в сентябре к новому учебному году. Такой подарок правительство Рязанской области совместно с телеканалом « Россия. Культура» подготовили в юбилейный год великого подвижника и просветителя Фёдорова.

А ещё к сентябрю готовится к изданию и популярная книга о Фёдорове для семейного чтения.

На встрече 20 мая показали одну из частей фильма, состоялось его обсуждение вместе с учащимися старших классов и студентами вузов города.

«Океан Солярис – острова памяти» рассказывает о творческом наследии великих рязанцев, а также через конкурс интеллектуального творчества выявляет будущих писателей, композиторов, художников и режиссёров кино.

Такие высокие и благородные цели у рязанского культурно-образовательного проекта.

Встречу провела руководитель рязанского регионального отделения «Всероссийской Ассоциации литературы и русского языка» заслуженный учитель России Галина Карпачёва.

«Рождением и жизнью Фёдорова оправдано тысячелетнее существование России» – писали о нём современники. Имя его сейчас забыто, но мы стараемся вывести его из забвения.