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Рязанские самбисты снова будут заниматься в «Буревестнике»

Секция самбо возобновит свою работу в ДС «Буревестник». Этот вопрос обсудили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной. В совещании также принял участие депутат Рязанской городской Думы Роман Худяков.

Напомним, ранее в редакцию РИА «7 новостей» обращались родители юных спортсменов, занимающихся самбо в зале ДС «Буревестник». Они сообщили, что отделение, подготовившее много известных спортсменов, может закрыться. Самбисты занимаются в зале, который арендует спортшкола «Юпитер». По словам родителей, в этом году арендатор зала повысил плату для субарендатора – спортшколы «Юпитер». Таких денег у СШ нет, поэтому более 300 детей могут остаться без тренировок.

При активном содействии правительства Рязанской области и депутатского корпуса была достигнута договоренность с руководством областного отделения спортобщества «Россия», которому принадлежит «Буревестник». Тренировки возобновятся уже сегодня, 15 октября, сообщает сайт администрации города.

– Важно, что совместными усилиями мы смогли сохранить секцию самбо в привычном для детей и родителей месте. Особую благодарность за личное участие выражаем министру по физической культуре и спорту Владиславу Фролову, – подчеркнула Елена Сорокина.

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