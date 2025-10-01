Магнитные бури возобновились на фоне увеличения скорости солнечного ветра

На фоне увеличения скорости солнечного ветра вновь начались магнитные бури. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Геомагнитная обстановка остаётся крайне нестабильной, проявляясь как на экваториальных, так и на средних и высоких географических широтах. С 16:00 возобновились магнитные бури, которые сейчас оцениваются в диапазоне G1-G2, что соответствует умеренным и средним значениям.

Возвращение геомагнитных индексов в красную зону происходит в условиях значительного усиления скорости солнечного ветра, которая 1 октября достигала значений выше 750-800 км/с, разделяющих высокие и экстремально высокие показатели.

Согласно графикам рентгеновского излучения, на Солнце продолжается процесс формирования множественных выбросов плазмы средней мощности, которые можно определить по характерным пологим профилям излучения. Эти выбросы увеличивают содержание вещества и энергии в солнечном ветре.

Сегодня, на стыке 1 и 2 октября, планета, по предварительным расчётам, войдёт в зону действия новой крупной корональной дыры. Пока нельзя точно спрогнозировать, когда геомагнитная обстановка стабилизируется.

За последние два дня значительно увеличились площади солнечных пятен, что привело к росту запасов вспышечной энергии в короне. Особую опасность представляет солнечная группа № 4236, которая сегодня находится точно на линии Солнце-Земля и может оказывать прямое воздействие на планету. Это также не способствует оптимистичному прогнозу на ближайшее время.