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Магнитная буря ожидается на Земле в пятницу

Алексей Самохин

В пятницу Земля окажется под воздействием солнечного выброса, зафиксированного во вторник. На Солнце была зарегистрирована вспышка уровня M4.3, сопровождавшаяся выбросом массы в сторону нашей планеты. Выброс характеризуется относительно низкой скоростью, но высокой плотностью вещества, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии.

Согласно предварительным расчётам, газовое облако достигнет Земли в середине дня. Уровень магнитных бурь оценивается в диапазоне G1–G2, что соответствует слабым и умеренным геомагнитным возмущениям.

Прогнозируемая мощность выброса не предполагает возникновения полярных сияний в средних широтах. Однако на высоких широтах, скорее всего, сформируется полярный овал, который будет заметен в ночное время. Окончательные выводы о вероятности возникновения полярных сияний можно будет сделать после начала геомагнитного возмущения.

Магнитная буря ожидается на Земле в пятницу Согласно предварительным расчётам, газовое облако достигнет Земли в середине дня.
xras.ru

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