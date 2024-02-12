Понедельник, 12 февраля, 2024

Магнитная буря начнётся 13 февраля

Эксперты лаборатории солнечной астрономии прогнозируют магнитную бурю во вторник, 13 февраля. Прогноз опубликован на сайте учреждения.

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Магнитная буря начнётся 13 февраля

Автор: 7info

Опубликовано

Эксперты лаборатории солнечной астрономии прогнозируют магнитную бурю во вторник, 13 февраля. Прогноз опубликован на сайте учреждения.

По прогнозу, 12 февраля магнитосфера Земли будет спокойной, возмущение начнётся с 0 часов вторника. Пик ожидается с 12 до 15 часов. В это время пройдёт магнитная буря.

Специалисты оценивают её, как слабую, уровня G1.

Магнитная буря начнётся 13 февраля
Иллюстрация: xras.ru

Чем опасны магнитные бури?

Магнитные бури представляют собой потенциально опасное явление, вызванное взрывами на Солнце, которые выбрасывают в космическое пространство большое количество заряженных частиц и энергии. Эти частицы и энергия могут взаимодействовать с магнитосферой Земли, вызывая геомагнитные возмущения.

Одним из основных последствий магнитных бурь является увеличение солнечного ветра, который может воздействовать на магнитосферу Земли. Это может привести к возникновению сильных геомагнитных штормов, которые, в свою очередь, вызывают возмущения в работе электромагнитных систем, включая электросети, спутники связи, GPS-навигацию и другие технологии.

Магнитные бури могут вызывать сбои в работе электроники, повреждения электропроводки, перебои в работе спутниковых систем, а также могут оказывать воздействие на здоровье людей, особенно тех, кто находится в высоких широтах, где воздействие магнитных бурь более заметно.

Кроме того, магнитные бури могут вызывать красивое явление под названием северное сияние, наблюдаемое в высоких широтах, однако при этом они также могут приводить к серьезным последствиям для технических систем и здоровья людей.

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