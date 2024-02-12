Магнитная буря начнётся 13 февраля

Эксперты лаборатории солнечной астрономии прогнозируют магнитную бурю во вторник, 13 февраля. Прогноз опубликован на сайте учреждения.

По прогнозу, 12 февраля магнитосфера Земли будет спокойной, возмущение начнётся с 0 часов вторника. Пик ожидается с 12 до 15 часов. В это время пройдёт магнитная буря.

Специалисты оценивают её, как слабую, уровня G1.

Иллюстрация: xras.ru

Чем опасны магнитные бури?

Магнитные бури представляют собой потенциально опасное явление, вызванное взрывами на Солнце, которые выбрасывают в космическое пространство большое количество заряженных частиц и энергии. Эти частицы и энергия могут взаимодействовать с магнитосферой Земли, вызывая геомагнитные возмущения.

Одним из основных последствий магнитных бурь является увеличение солнечного ветра, который может воздействовать на магнитосферу Земли. Это может привести к возникновению сильных геомагнитных штормов, которые, в свою очередь, вызывают возмущения в работе электромагнитных систем, включая электросети, спутники связи, GPS-навигацию и другие технологии.

Магнитные бури могут вызывать сбои в работе электроники, повреждения электропроводки, перебои в работе спутниковых систем, а также могут оказывать воздействие на здоровье людей, особенно тех, кто находится в высоких широтах, где воздействие магнитных бурь более заметно.

Кроме того, магнитные бури могут вызывать красивое явление под названием северное сияние, наблюдаемое в высоких широтах, однако при этом они также могут приводить к серьезным последствиям для технических систем и здоровья людей.