Магнитная буря началась на Земле утром 17 мая

На Земле началась магнитная буря, сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Как и ожидалось, минувшей ночью на космическую погоду нашей планеты начал влиять солнечный ветер, исходящий из очередной корональной дыры на Солнце. После полуночи изменения в межпланетном магнитном поле, вызванные ветром, стали причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. После трёх часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня магнитной бури средней силы — класса G2.

Согласно данным международных прогнозных центров, Земля останется в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до конца понедельника. В таких условиях геомагнитное поле будет преимущественно слабо возмущённым, с короткими периодами магнитных бурь, в основном слабого уровня — класса G1.

Информацию о магнитной буре подтвердили и специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

— С утра зарегистрирована первая «приветственная» магнитная буря. Событие наблюдалось между 4 и 8 часами по Москве и было, соответственно, коротким (4 часа), — говорится в сообщении учёных.