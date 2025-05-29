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Магнитная буря длится уже более 17 часов без перерыва

Алексей Самохин
Изображение от freepik
Погода

Магнитная буря длится уже более 17 часов без перерыва

Алексей Самохин

На Земле продолжается магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитная активность сохраняется без перерыва более 17 часов подряд. Началась буря в 03:00 29 мая по московскому времени, и с тех пор не прекращалась ни на минуту.

Несмотря на отдельные периоды снижения интенсивности и ожидания стабилизации, общий уровень активности остаётся устойчиво высоким. На ситуацию влияет сразу несколько неблагоприятных факторов. Прежде всего — повышенная скорость солнечного ветра, которая в течение дня достигала 800 км/с, что примерно в два раза превышает норму. Кроме того, фиксируется так называемая северная ориентация межпланетного магнитного поля, традиционно считающаяся негативной с точки зрения геомагнитных прогнозов.

Анализ текущих данных показывает, что ни по скорости ветра, ни по параметрам магнитного поля пока не наблюдается устойчивого тренда на снижение. Тем не менее, уровень бури остаётся в пределах средней категории. Утром были зарегистрированы пики, близкие к уровню G3, но они больше не повторялись.

Специалисты продолжают мониторинг обстановки. Ожидается, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от изменения направления магнитного поля и снижения скорости солнечного ветра.

Магнитная буря длится уже более 17 часов без перерыва Несмотря на отдельные периоды снижения интенсивности и ожидания стабилизации, общий уровень активности остаётся устойчиво высоким.
https://xras.ru

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