Магический ритуал в морге: кто и зачем вшил в труп куклу-вуду 

Алексей Самохин
Изображение от prostooleh на Freepik

Во Владивостоке сотрудники морга предстали перед судом по обвинению в надругательстве над телом умершего. Как оказалось, они провели магический ритуал и вшили в тело покойника восковые фигурки куклы-вуду, а также фотографии и иглы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Что нашли в теле покойника?

Следователи выяснили, что магический ритуал провели 53-летний санитар Алексей и 55-летняя лаборант Татьяна. Во время бальзамирования тела работники заметили, что грудь покойника выпирает, и обнаружили пакет с необычным содержимым.

«В пакете были три фигурки из воска с прикрепленными фотографиями лиц, пронизанными иглами, руки и ноги которых обвязаны шнурками и тремя пластинами с изображениями иероглифов», — сообщили в суде.

Теперь сотрудникам морга грозит до 5 лет колонии за надругательство над телом умершего.

Что рассказали фигуранты дела

Алексей, санитар, утверждает, что не знал о содержимом пакета. По его словам, лаборант Татьяна просто попросила его вшить пакет в труп, и он, не открывая его, выполнил просьбу. 

«Я не знаю, зачем ей это… Про куклу я узнал только, когда уже началось следствие», — заявил он. На вопрос, почему не возникло вопросов, он ответил, что это «нормальная практика». По словам Алексея, он в первый раз столкнулся с такой ситуацией.

Татьяна, лаборант, тоже утверждает, что не знала о содержимом пакета. Она отказалась давать комментарии, сославшись на то, что это дело ее адвоката.

Мнение экспертов

Мастер магического салона «Место Силы» Мария уверена, что это был не просто ритуал, а заказ. По ее словам, это не африканская магия вуду. Вероятно, кукла была сделана, чтобы навести порчу или «затуманить разум» человека, чьи волосы или ногти использовались. Вшивают это в труп, чтобы иметь власть над человеком «при помощи мертвой энергетики». Мастер считает, что подобные ритуалы стоят до сотен тысяч рублей, так что их провели за очень хорошее вознаграждение.

По словам патологоанатома Ивана Данилова, подобная манипуляция вполне возможна, так как в секционных комнатах нет видеонаблюдения, а при вскрытии можно легко поместить что-либо в брюшную или грудную полость. Данилов считает, что те, кто решился на такое преступление, были уверены в своей безнаказанности. 

«Это, конечно, за гранью и профессиональной этики, и человечности», — подытожил он.

Новости Касимова

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Новости России

Лавров сделал четыре сенсационных заявления о судьбе Украины

На встрече с зарубежными послами глава МИД РФ Сергей Лавров поделился видением ситуации вокруг Украины, а также рассказал о дальнейших шагах России в отношениях с США и Европой.
Новости России

Депутат Госдумы прокомментировал скандал с хиджабами в российской школе 

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников.
Интересное

«Новая Ванга», предсказавшая покушение на Трампа, назвала сроки окончания СВО

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив.
Семья и отношения

18 Софий, 16 Михаилов и один Мирон: что необычного в августовских именах в Рязани?

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало статистику имён, данных новорождённым в августе 2025 года.

Экономика и бизнес

В Рязани открывается новый завод по производству медицинской продукции

Запуск производства позволит создать 150 новых рабочих мест для жителей региона.
Здоровье

Врач рассказал, где прячется «поедающая мозг» амеба и как от нее защититься

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал о редком, но смертельно опасном заболевании — амебном менингоэнцефалите, которое вызывают амебы, живущие в воде.
Религия

Митрополит Марк объяснил разницу между унынием и депрессией 

По словам священника, речь по сути идёт об одном и том же состоянии, хотя слова из разного словаря.
Новости России

Названы регионы России, где на следующей неделе будет тепло как летом 

Летняя погода ожидается с 22 по 28 сентября в нескольких регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.
Общество

В Рязани сотрудники «Зелёного сада» провели субботник на 3-м Борковском карьере

Порядок навели на так называемом диком пляже — это примерно 500 квадратных метров.
Новости Касимова

Заместитель руководителя следственного управления провел прием граждан в Касимовском районе 

Вопросы граждан касались мер социальной поддержки участников специальной военной операции и детей-сирот, возможности прохождения военно-врачебной комиссии после получения ранения в зоне специальной военной операции, порядка оформления необходимых документов, а также благоустройства общественных территорий.
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали в Касимовском округе наркоторговца

У него изъято наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой 247 граммов.
Религия

Рязанского священника «разжаловали» из-за антицерковной деятельности и критики патриарха

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил священнослужение протоиерею Сергею Ефимовичу Сальцову. Указ об этом опубликован на сайте Рязанской епархии.