Магический ритуал в морге: кто и зачем вшил в труп куклу-вуду 

Во Владивостоке сотрудники морга предстали перед судом по обвинению в надругательстве над телом умершего. Как оказалось, они провели магический ритуал и вшили в тело покойника восковые фигурки куклы-вуду, а также фотографии и иглы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Что нашли в теле покойника?

Следователи выяснили, что магический ритуал провели 53-летний санитар Алексей и 55-летняя лаборант Татьяна. Во время бальзамирования тела работники заметили, что грудь покойника выпирает, и обнаружили пакет с необычным содержимым.

«В пакете были три фигурки из воска с прикрепленными фотографиями лиц, пронизанными иглами, руки и ноги которых обвязаны шнурками и тремя пластинами с изображениями иероглифов», — сообщили в суде.

Теперь сотрудникам морга грозит до 5 лет колонии за надругательство над телом умершего.

Что рассказали фигуранты дела

Алексей, санитар, утверждает, что не знал о содержимом пакета. По его словам, лаборант Татьяна просто попросила его вшить пакет в труп, и он, не открывая его, выполнил просьбу.

«Я не знаю, зачем ей это… Про куклу я узнал только, когда уже началось следствие», — заявил он. На вопрос, почему не возникло вопросов, он ответил, что это «нормальная практика». По словам Алексея, он в первый раз столкнулся с такой ситуацией.

Татьяна, лаборант, тоже утверждает, что не знала о содержимом пакета. Она отказалась давать комментарии, сославшись на то, что это дело ее адвоката.

Мнение экспертов

Мастер магического салона «Место Силы» Мария уверена, что это был не просто ритуал, а заказ. По ее словам, это не африканская магия вуду. Вероятно, кукла была сделана, чтобы навести порчу или «затуманить разум» человека, чьи волосы или ногти использовались. Вшивают это в труп, чтобы иметь власть над человеком «при помощи мертвой энергетики». Мастер считает, что подобные ритуалы стоят до сотен тысяч рублей, так что их провели за очень хорошее вознаграждение.

По словам патологоанатома Ивана Данилова, подобная манипуляция вполне возможна, так как в секционных комнатах нет видеонаблюдения, а при вскрытии можно легко поместить что-либо в брюшную или грудную полость. Данилов считает, что те, кто решился на такое преступление, были уверены в своей безнаказанности.

«Это, конечно, за гранью и профессиональной этики, и человечности», — подытожил он.