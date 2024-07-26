«М5 Молл» пригласил рязанцев на пенную вечеринку

27 июля в «М5 Молл» состоится самая освежающая вечеринка лета– «Пенное шоу».

Всех маленьких гостей ТРЦ в этот день будут ждать яркие эмоции и впечатления – ведь где еще можно повеселиться в настоящих пенных сугробах. Настроение веселья и беззаботности будут поддерживать самые модные ведущие вечеринки. А в случае намокания одежды, в «М5 Молл» предоставят место для переодевания.

Начало: 14:30. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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