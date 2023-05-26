«М5 Молл» пригласил рязанцев на «Караоке Баттл» с призовым фондом 50 тысяч рублей

Рязанский ТРЦ «М5 Молл» поделился афишей мероприятий на ближайшие выходные.

27 мая (суббота) — детская суббота в «М5 Молл». В этот раз юные гости праздника пройдут несколько увлекательных челленджей от любимчика детей блоггера-миллионника Влада Бумаги (Влада А4). А на мастер-классе участники создадут из подготовленных материалов собственные игрушки-слаймы. Завершится субботний день с колбами и мензурками на познавательном химическим шоу.

Начало праздника в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт). «М5 Молл». ВХОД СВОБОДНЫЙ. Возрастное ограничение: 6+

28 мая (воскресенье) — полуфинал музыкального проекта «М5 Молл» «Караоке Баттл». Отборочные туры конкурса преодолели двадцать ярких и талантливых участников. Теперь предстоит выбрать тех, кто в финале будет бороться за главный приз музыкального турнира — 50 тысяч рублей на покупки в «М5 Молл».

Место проведения турнира: помещение рядом с магазином oodji (у фудкорта). Начало в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.