«М5 Молл» пригласил рязанцев на детские субботы в августе

Августовские детские субботы в «М5 Молл» — это четыре разноплановые программы, которые будут познавательными, веселыми, нескучными и творческими. Вход по традиции, свободный.

5 августа маленькие гости праздника на интерактивном спектакле «Верхом на помеле» познакомятся с совсем нестрашной Бабой Ягой и узнают от нее о волшебном лесном быте в избушке на курьих ножках. На мастер-классе гости приготовят напиток для жарких летних дней — фруктовый лимонад. Завершится детская суббота познавательным химическим шоу. Начало в 14:30, зона Трех фонтанов (фудкорт), вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

12 августа на молловском празднике детей ждет встреча с героем любимой сказочной истории. Маленькие гости не только познакомятся с милым и добрым ушастиком, но и помогут ему найти потерянные мандаринки. А на мастер-классе участники научатся делать забавные маски персонажей этой удивительной истории о настоящей дружбе. Завершится субботний детский день веселым «мандариновым салютом» из ярко-оранжевых воздушных шаров. Начало в 14:30, зона Трех фонтанов (фудкорт), вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

19 августа «М5 Молл» гостей праздника ждут встречи с героями сразу нескольких знаменитых историй. На кукольном спектакле «Незнайка» дети помогут главному герою определиться с профессией. На игровой программе «Красавица и чудовище» маленькие гости придут на помощь Белль — помогут ей совершить пять добрых дел. На творческом занятии дети создадут сказочные короны. А под занавес детской субботы гости повыселяться на шоу мыльных пузырей. Начало в 14:30, зона Трех фонтанов (фудкорт), вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

26 августа на детской субботе — выполнение интересных челленджей и большая дискотека с аэрокуклой. А с мастер-класса участники унесут с собой пушистых авокадо из ниток — игрушки, созданные собственными руками. Начало в 14:30, зона Трех фонтанов (фудкорт), вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.