«М5 Молл» приглашает на «Новогодние каникулы»

4, 6 и 7 января рязанский «М5Молл» приглашает маленьких гостей на сказочные представления. В новогоднем расписании ТРЦ – четыре увлекательных представления, которые можно посетить абсолютно бесплатно.

4 января – детский праздник «Алиса в Стране чудес». Гости познакомятся с главными персонажами сказочной истории Льюиса Кэрролла. Каждый участник научится рисовать на воде, проверит свою ловкость в турнире на деревянной игротеке, сфотографируется с веселой ростовой куклой. А финалом праздника станет весёлое бумажное шоу. Начало – в 14:30.

6 января – детский праздник «Город снежностей». Гости праздника отправятся с Дедом Морозом и Снегурочкой в самое снежное путешествие. Дети слепят озорного снеговика, побывают в мастерской зимнего волшебника, заглянут в школу Дедушки Мороза, станцуют веселые зимние танцы, изготовят новогоднюю «бомбочку» для ванн и повеселятся в финале на шумном «шарах-барах шоу». Начало – в 14:30.

7 января – детский праздник «Морозко». Вместе с Настенькой ребята приготовят вкусный пирог, познакомятся с главным волшебником сказки – Морозко и узнают, вознаградит ли зимний волшебник Настеньку за ее терпение и трудолюбие. На празднике юные гости изготовят медовую свечку и познакомятся с морозными тайнами на крио-шоу. Начало – в 14:30.

Участие в праздниках – бесплатное. Место проведение– Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2. Возрастное ограничение: 0+

А с удовольствием провести время на свежем воздухе с детьми или друзьями можно теперь на новом городском катке, открывшемся на парковке «М5 Молл» у входа №2. Здесь работает прокат коньков, можно выпить горячий кофе и сделать селфи у ярких новогодних инсталляций. Работать новый городской каток будет по расписанию ТРЦ «М5 Молл»: с 10:00 до 22:00. Вход на каток—бесплатный. За «ледовыми» новостями, а также актуальным графиком работы катка «М5 Молл» можно будет следить на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД». ИНН: 9909235800.

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