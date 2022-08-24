«М5 Молл» предлагает рязанцам вместе подготовиться к школе

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» можно легко и быстро собрать ребенка к началу учебного года: здесь есть всё от школьной формы и обуви до канцелярии и цветов. Шопинг-гид поможет родителям сэкономить время и не потратить лишнего.

Ключевым атрибутом каждого школьника является форма, которую родители покупают с учетом требований учебных заведений. Широкий ассортимент качественных и доступных пиджаков, юбок, брюк, блузок и рубашек представлен в магазинах «Детский мир» и oodji. В магазинах Royal Spirit и SVYATNYH представлены костюмы для школьников разных фасонов и оттенков, а также различные аксессуары: галстуки, бабочки и запонки. Сарафаны, блузки, платья, фартуки и пиджаки можно выбрать в магазине Cherry. В ближайшие дни школьная коллекция появится и в магазине Re (бывший Reserved).

Всю необходимую базовую одежду (водолазки, джемперы, кардиганы, рубашки и т.д.), можно подобрать в магазинах Gloria Jeans, Koton, Син (бывший Sinsay), LC Waikiki и “Планета Одежда Обувь». Быстро подогнать понравившуюся одежду по фигуре, добавить отверстие в ремне или пришить бантик можно в ателье «Вуаля».

Большой ассортимент обуви для школы и занятий спортом, включая туфли, ботинки, кроссовки, кеды, чешки легко найти в магазинах «Кари Гипер», «Детский Мир», Obuv, Belwest, Fashion Shoes, «Лапоток», ECCO, Weider Sport и Син.

Особое внимание необходимо уделить выбору школьного рюкзака. Важно, чтобы он был максимально легким (не тяжелее килограмма) и функциональным. Чтобы не перегрузить ребенка, многие родители пользуются лайфхаком: приходят в магазин с уже купленным набором канцелярских товаров и учебников, чтобы сразу наполнить ими портфель и рассчитать его примерный вес со всем содержимым. Подобрать подходящий рюкзак можно в магазинах Weider Sport, «Детский мир», «Читай-город», «1000 и 1 сумка», Redmond.

Подходя к выбору учебников, книг и тетрадей, необходимо учитывать требования, которые могут отличаться в зависимости от школы. Однако вне зависимости от них все, что необходимо, можно найти в ТРЦ «М5 Молл»: любые тетради, блокноты, учебную и художественную литературу, ручки и карандаши, альбомы для рисования и краски есть в продаже в магазине «Читай-город», пеналы, фломастеры, ручки, линейки и стикеры, дневники и мешки для сменки есть в продаже в Fix Price. Огромный выбор канцелярских принадлежностей традиционно представлен в магазине «Детский мир».

Кстати, в «М5 Молл» можно в эти дни получить и полезные подарки. За покупку на сумму от 1000 рублей в магазинах «Детский мир», «Читай-город», kari ГИПЕР, LC Waikiki или Gloria Jeans можно выбрать детский жилет или одну из развивающих игр: «Найди пару» или «Летопись Рязани». Для получения подарков необходимо только зарегистрировать чеки на стойке информации «М5 Молл».

Различные ланч-боксы для перекусов во время перемен и многоразовые бутылки для компотов, соков или воды продаются в магазинах Fix Price, «Магнит Экстра» и «Читай-город».

Чтобы не переживать о безопасности ребенка и всегда оставаться с ним на связи, рекомендуем купить ему мобильный телефон или смарт-часы, на которые вы всегда сможете позвонить или проверить местоположение ребенка. Подобрать подходящую модель можно в магазинах «Эльдорадо», ДНС, «Магнит Экстра», а также в салонах связи МТС, Мегафон», Теле 2 и Билайн.

Порадовать первоклассницу можно подарком из магазина Sunlight – стоит обратить внимание на небольшие аккуратные подвески или сережки. В магазинах «Подружка» и «Л’Этуаль» помогут подобрать в качестве сюрприза набор специальной детской косметики или средств для ванны детской серии.

Чтобы подготовиться к новому учебному году, рекомендуем посетить детскую парикмахерскую «Воображуля», где школьнику сделают стрижку или красивую прическу на праздник. Здесь также можно проколоть ушки по «Системе 75» – самой современной и безболезненной системе для прокалывания мочек ушей детям. Ну и, конечно, какой День знаний без букета цветов для любимого учителя. Широкий ассортимент цветов представлен в гипермаркете ОБИ и магазине «Магнит Экстра».

И важный совет от «М5 Молл»: подготовку к новому учебному году не стоит откладывать на последний летний день. Приобрести все необходимое для учебного года лучше заблаговременно, а в ТРЦ «М5 Молл» это можно сделать в одной локации, без лишних хлопот и очередей.