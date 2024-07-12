«М5 Молл» опубликовал афишу на ближайшие выходные

13 июля в «М5 Молл» ждут всех азартных игроков на турнир по настольным играм. Каждый участник сможет проверить ловкость и эрудицию в «имаджинариуме», «добле», «мемо», «колпачках», «мышках малышках», «макраскопе» и многих других веселых и увлекательных играх. Самые находчивые обязательно получат призы от «М5 Молл».

Начало: в 14:30. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

14 июля – театральный день в «М5 Молл». Для юных гостей «М5 Молл» артисты Тульского театра кукол привезут спектакль «Лисичка со скалкой». Это история, написанная драматургом Дмитрием Войдаком по мотивам русских сказок, о том, что добро всегда побеждает зло.

В «М5 Молл» в этот день состоятся два спектакля: в 14:00 и 16:00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте» https://vk.com/m5mall и Telegram Афиша «М5 Молл» на выходные.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

erid: 2Vtzqw1xCph