«М5 Молл»: бесплатные детские шоу в феврале

Волшебные, модные, магические и даже супергеройские субботы. Именно такими будут в феврале детские шоу, подготовленные «М5 Молл» для юных гостей. Уже в ближайшую субботу, 3 февраля, дети сядут за парты в необычной школе Хогвартс.

Звонок на занятие в «Школа волшебства» прозвенит для будущих магов 3 февраля (суббота) в 14:30. Расслабиться слушателям в субботу не получится—настолько интересными, необычными и строго секретными будут знания, полученные в Хогвартсе «М5 Молл». Уроки магических заклинаний, непривычной ботаники и созданию собственной волшебной палочки. Завершится школьный день в Хогвартсе встречей с волшебником, который покажет настоящие чудеса.

Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2, возрастное ограничение 0+. Участие – бесплатное.

17 февраля (суббота) юные гости «М5 Молл» на полтора часа окунутся в идеальный мир Барби. Безукоризненная красавица познакомит маленьких гостей со своими привычками, любимыми танцами, предпочтениями при выборе косметики, а также со своим идеальным хобби – катанием на роликовых коньках. На этой идеальной вечеринке своих гостей Барби угостит сахарной ватой. А завершится праздник яркой дискотекой с розовыми шарами — любимым цветом идеальной красавицы.

Начало идеальной вечеринки в 14:30. Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2, возрастное ограничение 0+. Участие – бесплатное.

24 февраля (суббота) маленьким гостям «М5 Молл» стоит прихватить с собой бодрое настроение и желание совершать смелые поступки – они обязательно пригодятся отважным детям в школе супергероев, которая откроется в 14:30. Все предметы здесь начинаются исключительно с приставки «супер»: супергеройская разминка, испытание суперскорости, подзарядка пояса своей собственной суперсилой, и даже танцы в школьной программе будут супергеройскими. В финале занятий наставники команды покажут детям зрелищные суперопыты с жидким азотом.

Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2, возрастное ограничение 0+. Участие – бесплатное.

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