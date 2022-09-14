Лже-соцработник похитила из квартиры рязанской пенсионерки 100 тысяч рублей

Полицейские задержали ранее судимую за кражу женщину по подозрению в хищении из квартиры пожилой рязанки 100 тысяч рублей. Подробности рассказали в УМВД по Рязанской области.

Жильцы дома на 1-ом Тракторном проезде в Рязани сообщили сотрудникам полиции о незнакомке, которая, по словам 88-летней жительницы дома, похитила из её квартиры сбережения.

Потерпевшая заметила пропажу денег после визита неизвестной женщины и, выбежав на лестничную площадку, оповестила соседей о случившемся. Те позвонили в полицию. По описанию внешности подозреваемой злоумышленницу задержал возле дома наряд ППСП.

Прибывшие на место оперативники угрозыска и сотрудники ОМВД по Московскому району Рязани установили причастность к происшествию 52-летней жительницы Рязанского района, ранее судимой за кражу.

При себе похищенных денег у задержанной не было. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, пенсионерке позвонила женщина, представившаяся соцработником. Она предупредила, что якобы из-за грядущей денежной реформы необходимо заранее поменять купюры, которые выведут из оборота. Доверчивая пожилая женщина назвала незнакомке свой адрес и назначила время визита.

Злоумышленница вошла в квартиру, и рязанка показала ей свёрток с деньгами. По словам «соцработника», все купюры оказались хорошими. Затем она ушла. После её ухода пенсионерка обнаружила пропажу свёртка с деньгами. По-видимому, гостья незаметно украла сбережения. На крики пенсионерки отреагировали соседи – они вызвали полицию, и похитительницу удалось задержать.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о краже, предусматривающей до 6 лет лишения свободы. Злоумышленницу взяли под стражу.

УМВД России по Рязанской области отмечает, что в Рязани нередки случаи хищения сбережений из квартир пенсионеров. Преступники представляются социальными работниками, проникают в квартиры и похищают сбережения.

В ведомстве напомнили, что нельзя приглашать в дом незнакомых людей, кем бы они ни представлялись. Профессиональную принадлежность сотрудников, к примеру, газовой службы нужно проверять по документам. Если подобная ситуация сложилась, нужно запомнить внешность подозрительных личностей. Своим пожилым родственникам нужно регулярно рассказывать о разных способах обмана и не оставлять их без внимания.